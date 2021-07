Роздільне харчування не вимагає обмежування себе в улюблених продуктах, однак передбачає грамотний підхід до їх поєднання – залежно від складу і швидкості засвоєння. Це зменшує навантаження на шлунок і дозволяє організму налаштуватися на кожен поживний елемент. У чому користь і як правильно харчуватися роздільно, розказали дієтологи проекту «Зважені та щасливі»-9.

Головне правило системи роздільного харчування – не поєднувати під час прийому їжі вуглеводи з білками і кислими фруктами. Справа в тому, що кожній органічній речовині потрібне певне середовище для повноцінного засвоєння – кисле або лужне. Якщо вживати білки і вуглеводи разом, процес травлення сповільнюється, що тягне за собою низку не надто приємних наслідків. Як мінімум, проблеми із зайвою вагою та швидкістю метаболізму.

Так, навіть звичайне яблуко, з’їдене після апетитного стейка, істотно збільшить навантаження на підшлункову залозу і стане причиною порушення обмінних процесів. Кислий фрукт, що вживається натщесерце, перетравлюється протягом 15–20 хвилин. А ось якщо перекусити ним після м’ясної страви – це призведе до затримки їжі в шлунку, бродіння та значно погіршить засвоєння білка. У підсумку обидва продукти надійдуть до кишечника погано перетравленими, а їх поживна цінність значно знизиться. Уникнути всіх цих проблем дуже просто – спробуйте дотримуватися принципів роздільного харчування.

Система базується на двох правилах – вживати лише сумісні продукти під час одного прийому їжі та витримувати перерву між вживанням різних продуктів (2 години).

Не рекомендовано поєднувати в одному прийомі їжі:

Не надасть ніякої користі й вживання будь-якої рідини під час їжі: вода забирає частину шлункового соку, що несприятливо позначається на травленні. Однак є кілька нейтральних продуктів, які можна без шкоди поєднувати з будь-якими іншими. До них належать:

Якщо для вас переваги роздільного харчування очевидні, можете випробувати систему на собі. Головне, не забувати прислухатися до організму, а ще краще – попередньо проконсультуватися з лікарем.

