Місячний календар садівника-городника на липень 2021 року допоможе визначити сприятливі і несприятливі дні місяця для садіння рослин і догляду за ними. Коли можна сіяти насіння, а в які дні краще відкласти всі роботи і просто відпочити? Якого числа краще пересаджувати рослини, а коли варто зайнятися обрізанням дерев? Читайте в нашому матеріалі місячний календар садівника-городника на липень 2021 року.

1 червня. У цей день корені стають чутливими і крихкими, а стебла й гілки рослин слабо реагують на пошкодження. День сприятливий для садіння коренеплодів, пікірування, проріджування, боротьби з бур’янами і шкідниками, кореневих підгодівель, викопування цибулин, бульб на зберігання.

2 липня. Сприятливий день для садіння і сівби коренеплодів і цибулин. Також можна сіяти і садити наземні рослини, дерева і чагарники. При роботі на землі потрібно не пошкодити коріння рослин. Можна вносити добрива, обприскувати, займатися поверхневим розпушуванням.

3 липня. У цей день допускається сівба і садіння тільки коренеплодів і цибулинних. Можна проводити прибирання в саду (обрізати гілки, пагони, видаляти старі і хворі рослини), прибирати бур’ян і бадилля, підгодовувати, обприскувати саджанці від хвороб і шкідників, збирати урожай коренеплодів для консервування.

4 липня. У цей день можна займатися садінням кореневищних, бульбових і цибулинних рослин. Можна посадити моркву, буряк, ріпу, кореневу селеру, редис, редьку, дайкон, хрін, цибулю на ріпку, часник.

5 липня. У цей день можна сіяти і садити на зберігання, але не на насіння будь-які рослини, які ростуть повільно (дерева, чагарники, багаторічники). Особливо, якщо ці рослини повинні бути міцними, кремезними і стійкими, щоб успішно могли перезимувати.

6 липня. У цей день сівба і садіння допустимі тільки для коренеплодів і цибулинних. Можна обрізати гілки, пагони, видаляти старі і хворі рослини, бур’яни і бадилля, підгодовувати рослини, обприскувати саджанці від хвороб і шкідників, збирати урожай коренеплодів для консервування.

7 липня. День сприятливий для роботи в саду і городі. Енергетика цього місячного дня дасть змогу визначити, які рослини в городі почуваються погано, наприклад, через неправильно обране місце.

8 липня. Спокійний і гармонійний день. Неприпустимі будь-які дії, пов’язані з руйнуванням. Можна зайнятися сівбою і садінням витких рослин, а також тих, які мають вуса, таких як: дині, суниця, квасоля і горох.

9 липня. Цей день вважається найважчим днем ​​місячного циклу. Можна зайнятися сівбою і садінням, пересаджуванням більшості рослин, особливо однорічних, на високий урожай, але не для зберігання і не на насіння.

10 липня. У цей день рекомендується не поспішати і не проявляти надмірної активності. Можна зайнятися видаленням шкідників, бур’янів, хворих і засохлих рослин, гілок і пагонів.

11 липня. Сприятливий день для сівби насіння культур, чиї їстівні частини розташовані над поверхнею землі. Можна розпушувати і перекопувати ґрунт, вносити добрива, полоти, обрізати і прищеплювати пагони, збирати врожай фруктів.

12 липня. У цей день рекомендується садіння дерев і декоративних чагарників, з яких не передбачається знімати багатий урожай.

13 липня. У цей день рекомендуються сівба і садіння на рясний урожай однорічних квітів, невисоких декоративних дерев і чагарників, які не призначені для плодоношення, кучерявих і повзучих рослин, суниці.

14 липня. У цей день можна сіяти і садити однорічні, невеликі декоративні кущі та дерева, які не призначені для плодоношення.

15 липня. Садові культури не перестають енергійне зростання, а життєві соки так само тягнуться від коренів до стебла, живлячи і наповнюючи потрібними речовинами листя і плоди рослин.

16 липня. Цей день вважається сприятливим для садівництва. Рекомендуються садіння, пересаджування, внесення добрив і щеплення. Можна посадити такі овочеві культури, як арахіс, баклажани, бобові, дайкон, кабачки, картопля.

17 липня. Цей день вважається сприятливим для садівництва. Рекомендоване садіння всіх бульбових квітів, чагарників і троянд.

18 липня. Цей день характеризується нестійкою енергетикою, тому 8 місячний день вважається несприятливим для робіт у городі і саду. Можна зайнятися прибиранням бадилля і листя, а також поливанням рослин.

19 липня. Цей день характеризується енергійним зростанням рослин і він дуже сприятливий для всіх садово-городніх робіт. Рекомендуються обробка, розпушування землі, садіння і пересаджування культур, що дають надземні плоди. Можливі підживлення і щеплення рослин.

20 липня. Хороший день для робіт у саду, підходить для садіння плодових дерев. Посаджені або пересаджені в цей день дерева радуватимуть хорошим урожаєм протягом багатьох років.

21 липня. Можна продовжувати садити квітучі рослини, декоративні, саджанці фруктових та ягідних культура також лікарські швидкорослі трави. Також рекомендовані садіння, пересаджування, укорінення, живцювання, проріджування. Можна посадити рослини, у яких придатна в їжу надземна частина: гарбузи, огірки, кабачки, томати, диню, баклажани, кукурудзу, соняшник.

22 липня. У цей день варто дібрати спокійну і неквапливу роботу. Не слід починати нові справи і здійснювати активні дії. День сприятливий для роботи в саду.

23 липня. День сприятливий для садово-городніх робіт. Рекомендується збирання врожаю культур, у яких придатна в їжу надземна частина: бобові, огірки, томати, перець, кабачки, баклажани, кукурудза, соняшник, квіти і лікарські рослини.

24 липня. День добре підходить для активних дій у городі. Рекомендується робота з землею, пересаджування, садіння культур. Можна зайнятися прибиранням зернових і плодів на тривале зберігання та на насіння всіх культур, включаючи викопування картоплі.

25 липня. День цілком сприятливий для роботи в городі і саду. Можна зайнятися розпушуванням землі, підгортанням і підгодівлею.

26 липня. Хороший день для сівби, садіння і пересаджування будь-яких рослин, особливо овочевих, гарбузових і пасльонових. Можна робити підживлення, особливо мінеральні некореневі, органічними добривами ― в невеликих дозах.

27 липня. Цей день вважається активним і сприятливим для садових і городніх робіт. Можна зайнятися сівбою, садінням і пересаджуванням будь-яких рослин, особливо овочевих, гарбузових і пасльонових.

28 липня. Це досить пасивний день, активність допускається, але не рекомендується. Можна зайнятися сівбою і садінням рослин, у яких їстівна підземна частина: картопля, морква, бруква, цибуля, буряк, арахіс, ріпа.

29 липня. День вважається сприятливим для роботи в городі і саду. Рекомендується обрізання рослин з метою уповільнення зростання молодих пагонів, а також щеплення, прополка і проріджування.

30 липня. Цей день бажано присвятити роботі з наземною частиною рослин. Можна зайнятися збиранням врожаю культур, у яких їстівною є підземна частина, а також збиранням врожаю для тривалого зберігання.

31 липня. День активних дій у городі і саду. Є всі шанси позбутися від усього, що завдає шкоди. Рекомендується збирання коренеплодів, насичених корисними елементами, а також збирання лікарських рослин.

