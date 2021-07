Багатьом здається, якщо вони хочуть скинути кілька кілограмів або гарненько схуднути, то потрібно обов’язково позбутися жиру в раціоні. Але чи правильно це? І до яких наслідків може призвести? Тренерка проєкту «Зваженi та щасливі» Марина Боржемська розвіяла найпопулярніші міфи про жири та розповіла про їхній вплив на організм людини. Детальніше читайте в матеріалі.

Це неправда. Безумовно, якщо регулярно їсти продукти з високим вмістом жирів у великій кількості, то ви обов’язково наберете кілька кілограмів, але відсутність міри у будь-якому випадку призведе до зайвої ваги. Замінивши прості вуглеводи на правильні жири, можна втратити вагу, навіть якщо калорійність раціону залишиться попередньою. Жири потрібні.

Більше на тему: Як схуднути без дієти: 10 правил

Жири є найважливішим компонентом раціону: вони допомагають роботі мозку, регулюють процеси в організмі, вироблення гормонів і температуру тіла. Їхня нестача позначається на зовнішності. Якщо у вас тьмяне волосся, суха шкіра і ламкі нігті, то, цілком можливо, що організм отримує недостатньо жирів.

Як і вуглеводи, жири діляться на корисні та шкідливі. Насичені або тверді жири найчастіше зустрічаються у переробленій їжі та у продуктах тваринного походження. Їхню кількість бажано обмежити. А ось продукти з ненасиченими жирами у складі (горіхи, олію, рибу, авокадо) краще додати до щоденного раціону. Такі продукти принесуть організму користь.

Більше на тему: Добірка літніх образів Марини Боржемской

Це не зовсім так. Зазвичай жири об’єднують в одну групу, але існують різні типи, які сильно відрізняються одне від одного. Так, наприклад, насичені жири (містяться в продуктах тваринного походження, пальмовій олії) відкладаються у підшкірний жир на проблемних зонах. Однак нині найнебезпечнішими є трансжири (маргарин, фастфуд, солодощі і деякі перероблені продукти) — саме вони призводять до проблем із серцем і судинами, до ожиріння і збоїв у роботі ендокринної системи. А ось полі- і мононенасичені жири сприятливо впливають на серце і швидко засвоюються організмом.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.