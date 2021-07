Місячний календар стрижок на липень 2021 року допоможе вам обрати ідеальну дату для відвідування перукарні. Щоб досягти чудового результату й не засмучуватися через невдалу стрижку або фарбування, потрібно враховувати фазу Місяця в липні 2021 року. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся, у які дні варто йти до майстра, а коли краще утриматися од відвідування салону.

У липні 2021, на жаль, буде не так уже й багато сприятливих днів для відвідування салонів краси. Тому радимо завчасно записатися до улюбленого майстра з урахуванням нашого прогнозу. Отже, стрижки та фарбування волосся краще проводити в такі дати: 7, 11―15, 17, 21―22, 24 і 31 липня. Саме тоді результат буде вдалим, а процедури сприятимуть оздоровленню і зміцненню волосся.

Відмовитися від кардинальної зміни іміджу та фарбування краще 2, 9―10, 18, 25 і 30 липня. Ці дні краще присвятити іншим справам. Наприклад, ви можете більш ретельно продумати свій майбутній образ.

Є також дні, коли маніпуляції з волоссям кардинально не вплинуть на його стан. Так, 1, 3―6, 8, 16, 19―20, 23, 26―29 липня ви, звичайно, можете записатися на стрижку або фарбування, проте особливих результатів очікувати не варто. У такі дні краще користуватися послугами перевіреного майстра і не проводити жодних експериментів з образом та оздоровленням волосся.

