У сезон спекотних відпусток стартував і сезон гарячий шахрайств. Через великий попит українців на житло біля моря аферисти пропонують апартаменти, яких не існує. В оголошенні вказують вигідні ціни, просять завдаток, а потім — зникають. Журналіст програми «Вікна-новини» Борис Бондарчук поспілкувався з людьми та зібрав кілька порад, як уберегтися від шахраїв у сезон відпусток.

В інтернеті активно ширяться пропозиції оренди житла подобово за вигідні ціни. На одну з таких купилася Марія. Жінка з друзями планували відпочинок на морі, тож, знайшовши вигідну пропозицію, поспішили надіслати завдаток — понад 3500 гривень.

Однак напружитися довелося, коли сім’ї приїхали до моря. Там вони зрозуміли, що адреси, за якою розташований будинок, не існує. Як і самого будинку.

Двом родинам із дітьми довелося шукати інше житло. Проте оголошення з пропозицією оренди будинку за неіснуючою адресою і досі є. Зазначено, що будинок уже заброньований.

Більше на тему: Українські Мальдіви і Сахара: куди поїхати у відпустку влітку 2021 року

Адвокат Сергій Костира запевняє, що знайти аферистку можна, адже завдаток переказувався на чиюсь картку. Проте довести провину буде складніше, адже у переказі не зазначено, за що платить Марія. Таку помилку роблять часто, тож без доказів довести провину складно.

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів зазначає, що планують створити єдиний реєстр усіх існуючих готелів. Проте така перспектива далека. Законопроєкт на етапі розробки, тож знадобиться ще не менше року для його впровадження. Проте можливість не пійматися на гачок є і зараз.

Якщо ви організовуватимете свій відпочинок через туроператорів, то вся відповідальність покладається саме на них. Також можна звернутися до Асоціації фахівців із нерухомості. Тут вам порадять рієлтора, який знайде житло для бажаного відпочинку. А якщо шукатимете самотужки, то дивіться на сайтах із відгуками. Під час бронювання можете сміливо просити показати договір купівлі-продажу або свідоцтво про право власності.

І останній лайфхак: можете зателефонувати до поліції і запитати, чи не зареєстровано за адресою якихось шахрайських схем.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.