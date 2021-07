Соплі! Що ми знаємо про них? Про що вони можуть розповісти? Стародавні єгиптяни вірили, що соплі ‒ це мізки, які витікають через ніс. Вони страшенно цього боялися та лікувалися всілякими засобами. Як швидко та ефективно позбутися нежитю? Про це докладно розповіла лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк.

Носовий слиз виробляє сама дихальна система в носовій порожнині. Соплі є своєрідним фільтром, що захищає наші легені від проникнення пилу та іншого дрібного сміття.

Соплі складаються з солі, води та білків, у тому числі ‒ муцину. До складу муцину входять цукри, які і поглинають вологу. Через це соплі вологі та трохи густі. Коли муцин стикається з вологою, то може збільшитися в 600 разів! Особливо багато сопель виникає, якщо людина плаче, адже сльози потрапляють в ніс! У середньому в організмі здорової людини на добу утворюється від 60 до 200 мл сопель.

Найбільше сопель утворюється, коли людина хворіє. Адже збільшується кількість муцину для боротьби з вірусами.

Якщо після 7 днів лікування нежитю соплі продовжують текти, а їх колір із прозорого міняється на зелений, це свідчить про розвиток ускладнень. Чому це відбувається? Навколо носових пазух є вивідні отвори, які з’єднують гайморову, лобову пазухи і синуси з порожниною носа. Ці отвори мають невеликий діаметр (1‒3 мм), і якщо виникає набряк, то вони закриваються спочатку частково, а потім повністю. В такому випадку слиз накопичується й починається запальний процес.

гайморит ‒ запальний процес у гайморових пазухах

синусит ‒ запалення придаткових пазух носа

фронтит ‒ запалення лобової пазухи носа.

Якщо у вас на тлі тривалого нежитю підвищується температура, а в носових пазухах виникає постійний біль і відчуття розпирання, якщо біля носа і під очима набряки ‒ це ознаки гаймориту.

Синусит має схожі симптоми ‒ закладеність носа, утворення в носових пазухах і в задній частині горла жовтого або зеленого слизу, болючість очей, носа, щік і чола. Рідше трапляються неприємний запах із рота, порушення нюху, біль у горлі й загальна втома. Ну і звичайно, хворі синуситом починають кашляти, особливо вночі.

При фронтиті виникають болі в лобовій частині, переважно в надбрівній ділянці, що посилюються при натисканні, сльозотеча і навіть світлобоязнь, а також зміна кольору, набряклість і припухлість шкіри в зоні лобових пазух.

Щоб цих ускладнень не виникало, не допускайте висихання слизу. Якщо слиз висохне ‒ ви будете дихати ротом, і тоді почне висихати слиз у легенях, закупорюючи бронхи, а це одна з головних причин розвитку пневмонії. Допоможіть собі простими способами. Наприклад, чаєм. Адже щоб полегшити нежить, потрібно пити більше рідини.

При захворюваннях носоглотки також добре допомагає інгаляція парою або полоскання горла содою, сіллю чи розведеним акварином.

Ефективні промивання носа. Найжорстокіше з них ‒ соком цибулі, але можна й просто морською чи солоною водою, розведеними соками каланхое або алое, а також остиглими відварами тих же трав. Капати в ніс можна піпеткою, шприцом без голки або просто з ложечки, але тільки в одну ніздрю. Другу слід затиснути: так зникає ризик «потрапити не в те горло».

Якщо у вас нежить, не зачиняйтеся вдома. Тепле повітря сушить носоглотку. Тому прогулянки в будь-яку погоду та постійне провітрювання приміщення не лише корисні, а й необхідні. Але не гуляйте в людних місцях. Інакше ви станете джерелом зараження для оточуючих.

Дуже важливо стежити за гігієною під час нежитю. Потрібно часто мити руки, прикривати рот і ніс під час чхання серветкою або носовою хустинкою. Після використання серветку потрібно викинути, а носовичок відразу ж випрати в гарячій воді. Якщо ви чхнули або покашляли у свої руки, негайно вимийте їх, тому що інакше ви станете переносником вірусу. Намагайтеся не чіпати своє обличчя, особливо очі, рот і ніс. Якщо ж ви перебуваєте в компанії людини, хворої на застуду, не обмінюйтеся з нею ручками та олівцями; якщо у вас хворіють діти, обов’язково мийте їх іграшки.

До речі, всупереч загальній думці, заразитися через поцілунок складно. Переважна більшість відомих науці риновірусів потрапляє до нас в організм через слизову оболонку носа і очей. Тому цілуйтеся на здоров’я, але не забувайте берегтися від нежитю.

