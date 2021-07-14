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Варення з вишні: три унікальні рецепти на зиму від учасників «МастерШеф»

14.07.2021

Як приготувати вишневе варення  на зиму? У нашому матеріалі ви знайдете три унікальні рецепти варення з вишні від учасників «МастерШеф». Варення неодмінно сподобається вам, і ви зможете здивувати всю родину.

Вишневе варення з прянощами

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Таке варення має дуже багатий смак і чудовий аромат. Воно стане окрасою будь-якого столу і зігріє в холодний зимовий вечір.

Інгредієнти:

  • вишня — 2,5 кг
  • цукор — 1,5 кг
  • кориця — 2 шт.
  • бодян — 2 шт.
  • гвоздика — 2 шт.
  • кардамон — 3 шт.
  • перець духмяний горошком — 2 шт.

Приготування:

  1. Видаляємо з вишень кісточки.
  2. Кладемо ягоди в миску, засипаємо цукром і залишаємо на 3 години, щоб вони пустили сік.
  3. Перекладаємо вишні в каструлю, доводимо до кипіння й через хвилину вимикаємо вогонь. Знімаємо з варення пінку та залишаємо на 2—3 години до повного охолодження.
  4. Прянощі складаємо в марлевий мішечок і кладемо у варення. Повертаємо його на плиту, знову доводимо до кипіння і через 2 хвилини вимикаємо вогонь. Залишаємо охолонути.
  5. Повторюємо процедуру варіння ще 2 рази. Витягуємо спеції, заливаємо гаряче варення в простерилізовані банки та закручуємо. Зберігати його краще за кімнатної температури.

Шоколадно-вишневе варення

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Інгредієнти:

  • вишня — 0,5 кг
  • цукор — 200 г
  • лимонний сік — 1 ст. л.
  • чорний шоколад 70% — 100 г
  • ром або коньяк (за бажанням) — 100 мл
  • вода — 50 мл

Приготування:

  1. Чистимо вишні від кісточок і кладемо їх у каструлю.
  2. Додаємо воду, лимонний сік і цукор. Помішуючи, доводимо до кипіння.
  3. Зменшуємо вогонь і додаємо коньяк або ром.
  4. Варимо на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Шоколад ламаємо на шматочки. Знімаємо варення з вогню, додаємо шоколад і перемішуємо до повного його розчинення.
  6. Варення готове. Залишилося розлити його у банки.

Вишневе варення з мигдалем та лікером

варенье

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Таке варення чудово підійде до млинців, кексів або морозива.

Інгредієнти:

  • вишня — 1 кг
  • цукор — 800 г
  • желфікс — 1 пакетик
  • мигдальні пластівці — 75 г
  • вишневий лікер — 2 ст. л.

Приготування:

  1. Видаляємо кісточки з вишень. Засипаємо цукор і желфікс та залишаємо на кілька годин.
  2. Ставимо на невеликий вогонь, доводимо до кипіння, знімаємо пінку й варимо протягом 2—3 хвилин.
  3. Знімаємо з вогню, додаємо у варення лікер та мигдаль. За бажання горіхи можна попередньо подрібнити.
  4. Наповнюємо варенням попередньо підготовлені банки. Наше варення з мигдалем та лікером готове!

Смачного!

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