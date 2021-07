Узвар — традиційний український напій із сушених ягід та фруктів, який вгамує спрагу та врятує від літньої спеки. Зірка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна не тільки талановита актриса, а й чудовий кулінар. Артистка поділилася покроковим рецептом смачного узвару. Як зробити узвар із сухофруктів, дізнайтеся у нашому матеріалі.

Більше на тему: 20 освіжаючих літніх коктейлів від Дмитра Шевченка

Актриса костюмованої драми «Кріпосна» Анна Сагайдачна проявила себе як талановитий кулінар. Зірка часто ділиться смачними рецептами у соціальних мережах. І цього разу Анна розповіла, як приготувати узвар — рецепт на каструлю 5 л.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Смачного!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.