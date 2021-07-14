Місячний календар на липень 2021: вдалі дні для будь-яких починань
Літо в самому розпалі. Енергії через край. Однак важливо правильно і грамотно її спрямовувати, щоб не потрапити в пастку невдач. За допомогою місячного календаря на липень 2021 року ви зможете дізнатися, які дні найсприятливіші для будь-яких починань. Детальніше — в матеріалі.
Вдалі дні в липні 2021 року
Серед найбільш вдалих днів у липні назбиралося кілька на початку місяця, в середині і наприкінці. А це означає, що у вас буде багато можливостей, щоб випробувати успіх та удачу. 1, 4―8, 11, 13―17, 20, 21, 27 і 31 липня — час для дій.
Несприятливі дні в липні 2021 року
Серед несприятливих днів зібралося лише кілька дат. 2, 3, 9, 18 і 28―30 липня краще залягти на дно і не вдаватись до жодних дій, адже вони точно обернуться крахом.
Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися
Нейтральні дні в липні 2021 року
А ось нейтральні дні відмінно підходять для планування: 10, 12, 19, 22―26 липня.