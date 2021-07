Домашні «грядки» – це радість для кожної господині. Головний «мікрогрінщик» і переможець «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник розповів, які види зелені можна виростити вдома. Це не вимагає особливих турбот, а урожай порадує зовсім скоро. Яку зелень можна виростити вдома на підвіконні, читайте в матеріалі.

Зелень, яку можна виростити дома:

Улюблена домашня рослина господинь. А що? Вона невибаглива, швидко зростає і майже на будь-яку страву зійде. Особливо якщо мова йде про літній салатик.

Крес-салат скоростиглий. Пройде всього кілька тижнів і ви порадієте молодій вітамінній зелені на вікні. До слова, крес-салат відмінно росте навіть взимку.

Листовий салат просто неможливо обійти увагою. Правда, тут трохи складніше з вирощуванням, ніж, наприклад, з цибулею і крес-салатом. Якщо ви любите соковиту зелень, а ви точно її любите, то вже постарайтеся!

Петрушка володіє просто величезною кількістю вітамінів. Якби дівчата всі про це знали, то їли б її просто пучками. Існує два способи вирощування петрушки у будинку. Перший – посів насіння в грунт, другий – вигонка з готових корінців.

