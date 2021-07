Гороскоп на липень 2021 року розповість, чого чекати кожному зі знаків зодіаку. Хто буде сповнений сили та надій, а кому не варто згущувати фарби, а просто продовжувати працювати в заданому напрямку? Читайте гороскоп на липень 2021 року від двічі переможця проєкту «Битва екстрасенсів» та експерта містичного проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Початок місяця – вдалий час, щоб зайнятися тими питаннями, які ви довго відкладали на потім. Зараз у вас буде достатньо і сил, і часу, щоб з ними розібратися. Наприкінці липня зірки радять приділити особливу увагу своєму здоров’ю – можливі загострення хронічних захворювань.

У цей період багато представників знака задумаються про глобальні зміни. Швидше за все, до рішучих дій Тельців буде підштовхувати втома. Але не варто поспішати з кардинальними змінами в житті – можете наламати дров. Кращою альтернативою буде зміна обстановки. Наприклад, відпочинок або спонтанна подорож.

Середина літа обіцяє Близнюкам нові перспективи у професійній сфері діяльності. Багато представників знака зможуть досягти бажаних висот у кар’єрі. Головне при цьому – проявляти наполегливість. Наприкінці місяця побутові клопоти можуть зібратися в один величезний клубок, із яким буде непросто впоратися. А тому намагайтеся вирішувати всі проблеми в міру надходження.

У цей період зірки радять Ракам бути обережнішими з інформацією, яка до них надходить. Є велика ймовірність, що вас введуть в оману. У сфері кар’єри можливі труднощі. Щоб їх уникнути, намагайтеся не відкладати складні завдання в довгу шухляду.

У липні Леви будуть сповнені сил тта енергії. У зв’язку з таким емоційним підйомом представники знака зможуть досягти бажаної мети. Єдина умова при цьому – частіше прислухатися до порад оточення. Це допоможе вберегтися від багатьох помилок.

Розташування небесних тіл може підштовхнути Дів до надмірної емоційності. А тому навіть дрібні проблеми і негаразди в розумінні представників знака можуть набути «масштабу катастрофи». Порада зірок – не згущувати фарби. Повірте, багато труднощів вирішаться самі собою, навіть без вашого втручання.

Початок місяця для Терезів – сприятливий час, щоб зайнятися саморозвитком. Інвестиції в себе будуть не лише вигідними, а й продуктивними. Наприкінці липня зірки радять звернути увагу на свій раціон – можливі проблеми з травленням.

Середина літа для Скорпіонів – час нових можливостей. Представники знака можуть зловити хвилю успіху. Головне при цьому – вірити у свої сили і не йти на поводу в людей, які намагаються переконати вас у тому, що ваші старання марні.

Середина літа обіцяє Стрільцям удачу у вирішенні побутових і житлових питань. Нині перед вами відкриються потрібні двері, а на шляху зустрінуться потрібні люди. Наприкінці липня можливі перспективні знайомства. А тому намагайтеся частіше виходити в люди.

На шляху Козерогів у цей період може виникнути чимало перепон. Але впертість і цілеспрямованість представників знака допоможуть легко з ними впоратися. Наприкінці місяця вдало вирішаться труднощі, з якими ви давно намагалися розібратися. Головне – набратися терпіння.

У цей період натхнення стане частим гостем Водоліїв. А тому творчий підхід вони зможуть проявити навіть у вирішенні найнудніших, рутинних завдань. Кінець місяця – сприятливий час для подорожей. Яскраві враження та позитивні емоції вам гарантовані.

У цьому місяці Рибам, щоб досягти своїх цілей, варто проявити більше наполегливості. Швидше за все, намічені вершини вам навряд чи вдасться підкорити з першого і навіть з другого разу. Але секрет успіху саме в тому, щоб піднятися на один раз більше, ніж ви впали.

