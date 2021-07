«Слід»: головні персонажі серіалу

Цієї весни на телеканалі СТБ відбулася прем’єра нових серій детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідують найрезонансніші злочини. А якщо ви прогавили кілька серій, пропонуємо ознайомитися з головними героями серіалу, щоб завжди бути в курсі, хто береже спокій і порядок в нашій країні.

Спеціально створена структура у складі головного управління поліції, підпорядкована напряму генералу, заступнику міністра МВС. Організація займається розслідуванням резонансних, особливо складних злочинів. Має найсучасніше обладнання і найкращі в країні експертно-криміналістичну та судово-медичну лабораторії. В ОСА працюють високопрофесійні оперативники та експерти, у яких не залишається нерозкритих злочинів.

Фахівець високого рівня, доктор медичних та юридичних наук. До служби в ОСА викладала криміналістику в академії МВС та кримінальну психологію в національному університеті. Серйозна, впевнена у собі. Чесна і порядна, не йде на компроміси із совістю, навіть якщо тисне керівництво.

Віктор із родини військових, виріс по гарнізонах, багато переїжджав, усе це позначилося на його характері і світогляді. Різкий, вольовий, буває грубим і брутальним. Єдиний працівник, якого призначило у відділ керівництво МВС без узгодження з Косач. Відданий своїй справі, чесний та непідкупний.

Брутальний, упевнений у собі, фізично розвинутий. В екстремальних ситуаціях діє миттєво та ефективно, але попри це намагається завжди бути розважливим, прораховуючи можливі ризики. Має високі здібності до перевтілення, може вдати із себе будь-кого ― від руфера до професора фізики. Вміє викликати у людей довіру, бути «своїм» у будь-якій компанії.

Інтелігентний, освічений, начитаний. Народився у Бердянську в родині вчителів, пішов учитися до Академії МВС після служби в армії. Спокійний, упевнений. Має вигляд добродушного хлопця, що викликає довіру у співрозмовника. Однак за потреби може бути досить жорстким зі злочинцями.

Народилася у Київській області у багатодітній сім’ї. У дитинстві гралася у хлопчачі ігри, адже батьки часто залишали старших синів няньчитися із сестрою – звідти й вибір «чоловічої» професії. Весела, спортивна, впевнена у собі дівчина. Завжди і в усьому бачить виклик та змагання. Обожнює загадки і таємниці, особливо якщо вони стосуються зброї.

Спокійна, мила, зі зворушливою усмішкою. Водночас — найкращий фахівець у країні та завзятий трудоголік. Постійно удосконалює свої навички. Обожнює свою роботу. Коли має вільний час, допомагає колегам. Щодня стикається зі смертю, співчуває родинам загиблих. Як мати маленького сина, важко переживає смерть дітей.

Шумний, енергійний, веселий та дружній. Трохи неуважний та неохайний, за що часто отримує зауваження від Косач. Дуже талановитий, але по-дитячому нетерплячий. Хапається одночасно за кілька справ. Але завжди все робить вчасно, хоч би й довелось для цього не спати кілька діб. Любить професійні виклики.

Народилася в Конотопі. Єдина «біла ворона» в сім’ї, через що мати постійно її жаліє, не розуміє її роботу, не сприймає те, що в доньки досі немає чоловіка і дітей. За фахом — біолог. Ще студенткою почала працювати у школі — була фанатично відданою своїй професії. 6 років тому переїхала до Києва у пошуках «птаха щастя». До ОСА потрапила випадково, проте добре себе зарекомендувала.

