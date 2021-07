Малиновий сорбет чудово освіжає у літню спеку та до того ж містить мало калорій, на відміну від класичного морозива. Основа сорбета — пюре зі свіжої малини, що робить цей десерт ще й дуже корисним. А секретом кремової консистенції сорбета є додавання кукурудзяного крохмалю. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш розповість, як приготувати малиновий сорбет в домашніх умовах досить просто та маловитратно.

Більше на тему: Малинове варення: рецепт приготування на зиму від Юлії Проходи

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.