Малиновий сорбет: рецепт в домашніх умовах від Артема Кінаша
13.07.2021
Малиновий сорбет чудово освіжає у літню спеку та до того ж містить мало калорій, на відміну від класичного морозива. Основа сорбета — пюре зі свіжої малини, що робить цей десерт ще й дуже корисним. А секретом кремової консистенції сорбета є додавання кукурудзяного крохмалю. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш розповість, як приготувати малиновий сорбет в домашніх умовах досить просто та маловитратно.
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Інгредієнти:
- малина — 500 г
- лимонний сік — 1 ч. л.
- цукор — 150 г
- кукурудзяний крохмаль — 20 г
- вода — 500 г
Спосіб приготування:
- Малину подрібніть в блендері та перетріть отримане пюре через сито, щоб позбутися кісточок.
- Суміш з кісточками перекладіть у сотейник, додайте 450 мл води та цукор. Доведіть до кипіння і проваріть близько 5 хвилин.
- Додайте крохмаль до 50 мл води і ретельно перемішайте.
- Процідіть малиновий відвар через сито, щоб прибрати кісточки, і перелийте знову в сотейник. Додайте лимонний сік і доведіть до кипіння.
- Тонкою струйкою влийте розведений крохмаль, постійно помішуючи. В результаті має вийти густий кисіль. Зніміть суміш з вогню і охолодіть до кімнатної температури. Після цього поставте в холодильник мінімум на 3–5 годин.
- Після охолодження змішайте суміш із малиновим пюре.
- Перекладіть масу в контейнер або формочки для морозива та відправте у морозилку на 5–8 годин.
- Перед подачею дайте сорбету постояти при кімнатній температурі 7–10 хвилин, щоб отримати кремову консистенцію.
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