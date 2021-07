Марина Боржемська — одна з найуспішніших і найвідоміших тренерок у нашій країні. Вона — приклад того, як стійкість і регулярні тренування можуть створити справжнє диво з тілом. Щодня Марина мотивує сотні тисяч жінок не припиняти працювати над собою і ставати кращими. Редакція STB.UA зібрала найактуальніші зразки літніх нарядів фітнес-тренерки в одному матеріалі. Дивіться і надихайтеся!

Більше на тему: Добірка літніх образів Маші Єфросиніної

Тренерка проєкту «Зваженi та щасливі» Марина Боржемська завжди виглядає на всі 100%! Незважаючи на те, що більшу частину часу вона проводить у спортзалі, класичні наряди їй не чужі. Строгі костюми і легкі сукні не тільки підкреслюють ідеальну фігуру, але і додають її образу якусь нотку романтизму.

У своєму гардеробі Марина віддає перевагу світлим ніжним кольорам і легким тканинам, хоча й благородні відтінки суконь, наприклад, смарагдового, також мають місце бути.

Ну і що говорити про образи в купальнику? На таку красу можна дивитися вічно, адже Марина є щасливою володаркою ідеальної фігури, яку вона здобула завдяки регулярним тренуванням. Саме своїм власним прикладом тренерка доводить, що немає нічого неможливого. Головне — бажання стати кращою. Адже всі ми знаємо: немає межі досконалості.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.