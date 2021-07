Княжі льохи з добірним вином, гарячі піски, не гірші за пустельні, затишний дендропарк і павичі, які їдять просто з рук, — це все про прекрасну Херсонщину. Влада розпочала акцію під назвою «Подорожуй Україною», щоб в умовах світового карантину більше українців дізналися про унікальність місцевого туризму. Чому варто поїхати на Херсонщину цього літа, розповів кореспондент програми «Вікна-новини» на СТБ Артем Сорокін.

Херсон зазвичай асоціюється в українців з картоплею, помідорами і морем. Але не туристичним, а промисловим. Однак, помандрувавши Херсонською областю дві доби, команда «Вікон» закохалася в цей край. Адже там є місця, які точно можуть позмагатися в красі з неповторними місцями Європи та всього світу.

В Україні є своя «пустеля Сахара». Лежить вона неподалік від містечка Олешків і називається Олешківськими пісками. У 18—19 ст. у цій місцевості було розвинене тваринництво. Тут жили вівці, які й поїли всю траву. Далі свою справу зробила вітрова ерозія, і власне утворилася пустеля. Натепер вона друга за величиною в Європі. Це місце дуже популярне серед туристів. Удень температура пісків іноді сягає 70 градусів, а вночі тут досить прохолодно. Їхати з Херсона до Олешківських пісків приблизно годину. З міста ходять туристичні автобуси. Піщаний масив — це 220 тисяч гектарів національного природного парку.

Однак у пустелі легко заблукати. Тому з собою варто взяти навігатор або скористатися послугами гіда. Приїжджати в пустельну місцевість краще вранці, щоб не потрапити в пік спеки. А ще не забудьте взяти з собою воду — її там купити неможливо, як і сувеніри. По яскраві фото і море вражень вам точно варто приїхати сюди.

А ось після подорожі пустелею дуже приємно спуститися в прохолодний винний підвал. Не дарма виробництво вина називають мистецтвом. Адже тут важлива кожна деталь: починаючи з вирощування сортового винограду і закінчуючи його зберіганням у дубових діжках. Винарня стоїть за годину їзди від Херсона, в селі Веселе. Сто років тому князь Петро Трубецький, який володів маєтками на цих землях, створив власну винарню і виготовляв 14 наіменувань вин, які здобували перемогу навіть на всесвітніх виставках. Після смерті князя добудовували і реставрували будівлю вже його нащадки. Нині це 8 галерей з вином. Кожен відвідувач може зробити фото зі своїм вином-однолітком, адже представлені тут врожаї різних років. У залі є навіть колекційні вина, яким по 60 років, але торкатися пляшок, що припали пилом, не можна.

У винарні ви матимете змогу не тільки подивитися на вино, а й продегустувати його.

На вході в заповідник туристів гордо зустрічають павичі. Здається, вони тут почуваються господарями.

Асканія-Нова лежить за дві години їзди на автобусі від Херсона. Це 33 тисячі гектарів заповідної зони, 40 унікальних видів тварин і майже вісім десятків птахів, у тому числі червонокнижних.

Єдиний незаселений острів у Європі — Джарилгач. Лежить він біля Скадовського узбережжя. Його ще називають українськими Мальдівами за чистоту і красу. Дорогою до острова можна зустріти навіть дельфінів! Подорож на теплоході туди й назад коштуватиме 200 гривень з однієї людини, а за тривалістю займе трохи більше години.

Місцевий пляж — це чистий білий пісок, проте знайти тут можна й цілющі водорості.

На острові ви не знайдете закладів і готелів. Будувати тут щось стаціонарне — заборонено. Залишитися на ніч можна тільки в наметі.

Українська Венеція — це і є Вилкове. Тут замість доріг — річка, а замість автівок біля будинків пришвартовані човни. Вилкове — справжня туристична принада Одеської області. Розташоване містечко в дельті Дунаю, де річка впадає в Чорне море. З будинків на воді відкривається краєвид на Румунію.

У нашій країні багато красивих місць, про які далеко не всі українці знають. Помандруйте і переконайтеся самі, що нам є чим пишатися!

