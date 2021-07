Щорічно 12 липня православна церква відзначає свято Петра і Павла. Цей день вибраний не випадково – адже саме тоді обидва апостоли померли мученицькою смертю . Читайте, які прикмети та традиції існують на Петра і Павла. А також що можна і не можна робити 12 липня в день Петра і Павла.

Петра і Павла – це незвичайне свято. Воно поєднує в собі язичницькі та релігійні моменти. Згідно з язичництвом, цей день здавна вважався початком жнив, а також 12 липня починається підготовка до осені. Також цього дня було прийнято вартувати сонце, вважалося, що це принесе удачу на весь рік. Досі багато сільських жителів до свята Петра і Павла намагаються навести лад у дворах, побілити будинок, прикрасити стіни красивими рушниками. А дівчата заплітають коси на березах і чекають коханого уві сні в ніч з 11 на 12 липня.

Релігійна складова свята – це первоверховні апостоли Петро і Павло, які прийняли мученицьку смерть в цей день. Петро – з давньогрецької означає «скеля». Він був відданий Ісусові і був дуже стійким у своїх переконаннях щодо Бога. Також він бачив Преображення Христа, коли він піднімався на Голгофу, а під час арешту Ісуса – Петро відсік кінчик вуха мечем одному зі слуг первосвященика. Павло до зустрічі з Ісусом Христом займався переслідуванням християн по всьому світу. Але після доленосного знайомства повністю змінив своє ставлення до християнства. Обох апостолів стратили в один і той самий день. Петра розіп’яли догори ногами, а Павлу відрубали голову. Саме тому 12 липня вшановують смерть апостолів.

1. Жито вродить, якщо дощ у цей день.

2. Якщо дощ один – врожай не бідний, якщо два – урожай хороший, якщо три – багатий!

3. Дощ на Петра – сіно буде жорстке, а урожай багатим.

4. Петро і Павло день збавив. У цей день тривалість світлового дня зменшується.

5. Петро і Павло спеку додали. З 12 липня починаються найспекотніші літні дні.

6. Після свята Петра та Павла починає опадати листя з дерев. Прийде Петрок – зірве листок.

7. Якщо побачиш світанок на Петра і Павла – щаститиме весь рік.

1. Як вважають віряни, свято Петра і Павла припадає на пік розквіту природи. У цей день прийнято було влаштовувати «гулянки Петрівки», водити хороводи. До свята люди наводили порядок у своїх будинках, робили вінки з польових квітів і надягали їх на церковну службу.

2. Рано-вранці потрібно було піти в поле і зустріти там світанок. Вважалося, що в день святих Петра і Павла сонце особливе, воно переливається і грає всіма кольорами веселки.

3. Раніше, на Русі, День Петра і Павла також вважався днем ​​рибалок, бо апостол Петро займався рибальством.

4. Існує традиція проводити сімейні вечері на природі в цей день.

5. У цей день потрібно було всій домашній рогатій худобі прив’язувати червоні стрічки до ріг – це захистить від хвороб.

6. Віряни в цей день обов’язково йдуть до церкви.

1. Не можна сваритися.

2. Церква вважає, що фізична праця в цей день категорично заборонена.

3. Працювати в полі, саду або городі також заборонено.

1. Всім вірянам потрібно йти до церкви.

2. На Петра і Павла потрібно багато молитися і приділити увагу своїм душевним переживаням.

3. Сьогодні потрібно просити в молитві про удачу в нових починаннях; про допомогу в подоланні труднощів; про надію на краще.

4. Сьогодні чоловіки повинні ловити рибу, а жінки – готувати її на вечерю.

5. Необхідно прикрасити свій будинок.

6. Добре б в цей день зустріти світанок у полі.

7. Також на Петра і Павла потрібно веселитися, водити хороводи і співати.

