Яким буде новий день і що обіцяють зірки? Читайте в астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ. Докладний гороскоп на 13 липня 2021 року — в матеріалі.

Більше на тему: Любовний гороскоп на липень 2021 року від Хаяла Алекперова

Робіть сьогодні тільки те, що необхідно. Не зациклюйтеся на дрібницях. Це економить час і сили.

Не порівнюйте себе з іншими, у вас є свої сильні сторони. Пам’ятайте про це, коли хтось вказує на ваші недоліки.

Сьогодні ви дізнаєтеся цікаві новини. А давнє бажання може здійснитися. Але в пориві радості не накойте дурниць.

Ракам не варто приймати далекосяжні рішення або здійснювати великі покупки. Зачекайте до завтра.

Не можна відмовитися від того, що вам пропонують. Може бути, що це єдиний шанс. Ви дуже переконливі, тому вам довіряють. Користуйтеся можливістю!

Не піддавайтеся спокусі. Умови здаються неймовірно вигідними. Але це справжній троянський кінь! Залишитеся ні з чим.

Подолайте свою слабкість і зробіть те, що необхідно. Коли відчуєте, що всі гештальти закриті, отримаєте неймовірний приплив нової позитивної енергії.

День все ще може бути досить успішним, незважаючи на розташування Місяця. Відкривається щось цікаве і незвідане. Але ви не боїтеся змін, це чудово!

Що б не було важливою справою в плані, відкладіть її до настання сутінків. Вам явно не щастить. Витримайте паузу.

Все, що вам дійсно потрібно, — це хороша і кохана людина поруч. Тому досить шукати втіхи там, де її бути не може. Робота і шопінг не врятують від смутку.

Ви продовжуєте тиждень, сповнений сил. Не кажіть «ні», коли хтось робить вам пропозицію.

Сьогодні вам найкраще підійде звичайна повсякденна робота. Якщо начальство доручить завдання, відмовтеся. Інакше ризикуєте його провалити і втратити гарну репутацію.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.