Яким буде новий тиждень? Що приготували зірки всім знакам зодіаку? Читайте в гороскопі на тиждень з 12 по 18 липня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Липневий молодик якраз вчасно, щоб нагадати вам про вашу силу, Овен. Ви готові до будь-якого життєвого уроку, який може статися з вами цього тижня. Енергія Рака змусить переосмислити атмосферу в ваших стосунках. Настав час зіткнутися з проблемами в дружбі, яка вже давно вам не допомагає. Емоційна фаза молодика покаже, хто має нечесні наміри щодо вас.

Молодик у Раку викличе масу емоцій. Будучи постійним земним знаком, ви почуватиметесь некомфортно, коли опинитеся в центрі несподіваних подій. Ця фаза місяця ― заклик встановити нові кордони у ваших стосунках. Ваші друзі піклуються про вас так само, як ви піклуєтеся про них?

Дбайливий молодик у Раку надихне вас висловити подяку своїм друзям. Не виключено, що ви привернете до себе справжню другу половинку. Зробіть свої стосунки гармонійними. Внесіть у життя бажану стабільність. Ідеться про те, щоб почуватися добре на цьому етапі і відзначати кожен позитивний момент.

В одну мить почуття можуть навіть поглинути вас і зробити більш чутливими до майбутніх змін. Перед вами постане вибір між особистим благополуччям і комфортом ваших близьких. Це буде нелегка дилема, бо від природи вами рухає співчуття. Однак пам’ятайте, що любов до себе ― ключ до успішних взаємин.

Зверніть увагу на свої зобов’язання, які можуть негативно позначитися на вашому психічному здоров’ї. Ви взяли на себе більше, ніж можете? Ваше життя розбалансоване, і це провокує негативні ситуації. Інтуїція молодика підкаже, у яких сферах вам треба зробити важливі зміни.

Молодик у Раку цього разу змусить вас пригальмувати. Уникайте надмірного аналізу деталей ваших стосунків. Можливо, вам не варто виправдовуватися за образливу поведінку когось іншого. Замість того, щоб давати другий шанс, подумайте, чи витримає ваша дружба випробування часом.

Замість перейматися тим, що хтось насправді думає про вас, нагадайте собі, що найцінніша думка ― це та, яка у вас є про себе. Молодик допоможе вам зрозуміти, як повинні складатися ваші взаємини.

В одну мить ви можете опинитися в хаосі. Краще замінити ревнощі, гнів або помсту ритуалом подяки за те, що у вас є і з якою відвагою ви пройшли через останні негаразди. У підсумку всі негативні почуття надихають вас стати кращими.

Молодик висвітлить вашу схильність брати на себе управління і спробує навчити вас смиренню. Вам варто знизити тон, щоб хоча б раз звернути увагу на потреби інших людей.

Чекайте проблем як у стосунках, так і в повсякденному житті. Усе, що ставить під сумнів ваші звички, сприймається як загроза. Ви чините опір усім новим методам, хоча світ постійно рухається вперед.

Наскільки чесні взаємини, які ви створюєте зараз? Якщо ви відчуваєте, що хтось обманює, що ставить під загрозу вашу дружбу, відпустіть, звільніть себе і почніть процес зцілення від токсичних стосунків.

Не соромтеся усамітнюватися, щоб побути наодинці, коли все стає погано. У тиші пропрацюйте свої емоції і отримайте заряд енергії нових починань.

