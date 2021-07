Гороскоп на 12 липня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто прислухатися до порад, а кому краще зачекати з вибором? Читайте гороскоп на 12 липня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Ваші комунікабельність та креативність у цей день на висоті. Скористайтеся цим ― зав’язані нові знайомства в подальшому можуть вплинути на вашу кар’єру і навіть долю.

Понеділок ― відмінний момент для реалізації грандіозних задумів. Тому сміливо беріться за організацію кар’єрних планів або влаштування особистого життя.

Отримана в цей день інформація буде дуже корисною для вас. Вона надалі відкриє вам двері до нових досягнень і успіхів.

Хороший день для роздумів про свої помилки. Зроблені висновки допоможуть вам у майбутньому виправити ситуацію.

Ви можете постати перед нелегким вибором. Не поспішайте його робити, трохи почекайте ― і рішення саме знайдеться.

Це день навчання, отримання знань і нової інформації. Екстрасенси радять прислухатися до порад і повчань інших людей ― це буде лише на користь.

Подумайте про своє власне життя і перспективи. Оцініть свої досягнення і потенціал, можливо, ви отримаєте для себе рішення про те, як змінити ситуацію.

Не змішуйте стосунки і роботу. Будьте обережними, щоб знайомі не втягнули вас у якісь незрозумілі справи, ― це може нашкодити і роботі, і дружбі.

Розбіжності в думках з оточенням у цей день переслідуватимуть вас усюди. Врахуйте це щодо вашого керівництва і поступайтеся своїми позиціями.

Будьте точними і зібраними, адже для вас це день фактів. Щоб вас помітили й оцінили, демонструйте все мовою статистики, графіків і цифр.

Цей понеділок ― день точності і правильних висновків. Спрямуйте свою уважність у правильне русло, щоб не розтратити її на дрібниці.

День, щоб діяти в команді або виконувати чиїсь точні вказівки. Однак ви повинні точно розібратися в процесі, а не просто мовчки все виконувати.

