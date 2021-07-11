Гороскоп на 12 липня 2021 року
Гороскоп на 12 липня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто прислухатися до порад, а кому краще зачекати з вибором? Читайте гороскоп на 12 липня 2021 року від екстрасенсів СТБ.
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Овен
Ваші комунікабельність та креативність у цей день на висоті. Скористайтеся цим ― зав’язані нові знайомства в подальшому можуть вплинути на вашу кар’єру і навіть долю.
Телець
Понеділок ― відмінний момент для реалізації грандіозних задумів. Тому сміливо беріться за організацію кар’єрних планів або влаштування особистого життя.
Близнюки
Отримана в цей день інформація буде дуже корисною для вас. Вона надалі відкриє вам двері до нових досягнень і успіхів.
Рак
Хороший день для роздумів про свої помилки. Зроблені висновки допоможуть вам у майбутньому виправити ситуацію.
Лев
Ви можете постати перед нелегким вибором. Не поспішайте його робити, трохи почекайте ― і рішення саме знайдеться.
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Діва
Це день навчання, отримання знань і нової інформації. Екстрасенси радять прислухатися до порад і повчань інших людей ― це буде лише на користь.
Терези
Подумайте про своє власне життя і перспективи. Оцініть свої досягнення і потенціал, можливо, ви отримаєте для себе рішення про те, як змінити ситуацію.
Скорпіон
Не змішуйте стосунки і роботу. Будьте обережними, щоб знайомі не втягнули вас у якісь незрозумілі справи, ― це може нашкодити і роботі, і дружбі.
Стрілець
Розбіжності в думках з оточенням у цей день переслідуватимуть вас усюди. Врахуйте це щодо вашого керівництва і поступайтеся своїми позиціями.
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Козеріг
Будьте точними і зібраними, адже для вас це день фактів. Щоб вас помітили й оцінили, демонструйте все мовою статистики, графіків і цифр.
Водолій
Цей понеділок ― день точності і правильних висновків. Спрямуйте свою уважність у правильне русло, щоб не розтратити її на дрібниці.
Риби
День, щоб діяти в команді або виконувати чиїсь точні вказівки. Однак ви повинні точно розібратися в процесі, а не просто мовчки все виконувати.
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