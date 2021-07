Гороскоп на 11 липня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто цілковито присвятити день відпочинку, а в кого можуть прокинутися організаторські здібності? Читайте гороскоп на 11 липня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

День сприятливий для планування, соціальних і творчих контактів. Довіряйте своєму чуттю і не прислухайтеся до чужої думки.

Телець буде особливо перейматися рутиною. Коли щодня навколо одне й те саме, це починає набридати. Стрепеніться! Ніхто не розважить вас краще, ніж ви самі.

Близнюкам треба буде проявити наполегливість. Вам доведеться буквально силою брати від життя все, чого ви хочете.

Імовірні погіршення самопочуття, загострення хронічних захворювань, не виключені нервові стреси. Постарайтеся налагодити стосунки з близькими, інакше зовсім не залишиться тих, хто захоче оточити вас турботою.

Невдачі першої половини дня можуть бути пов’язані з вашою неуважністю і невпевненістю в собі. Друга половина дня може принести душевну рівновагу і спокій.

У Діви несподівано для неї самої можуть прокинутися організаторські здібності, і ситуація цьому сприятиме.

Можливі млявість, напади роздратування, революційні настрої та ослаблення захисних сил організму. Зірки радять весь день присвятити відпочинку.

У справах Скорпіону може сильно заважати бажання скоріше домогтися результату. Найцікавіше, що така квапливість діятиме прямо навпаки, гальмуючи роботу і відсуваючи терміни.

У неділю девізом життя Стрільця стане безапеляційне «Я сам!». Зірки не схилятимуть його рівнятися на інших або хоча б радитися з ними.

Секрет успіху Козерога криється в його вмінні організовувати людей, домагаючись від них потрібних результатів.

Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. У багатьох Водоліїв зростають здатність до творчості, сексуальна енергія, інтуїція.

У неділю вам варто займатися тільки найбільш нагальними справами, гнати погані думки, уникати темряви. Відмовтеся від гучних застіль.

