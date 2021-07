Далеко не завжди можна вирушити на відпочинок зі своїм улюбленцем. І досить часто це стає справжньою проблемою. Куди влаштувати домашню тварину на час відпустки? Редакція сайту STB.UA розібрала найпопулярніші варіанти! Детальніше читайте у матеріалі.

Відпустка – це чудово, але що робити, якщо собака, кіт або інші вихованці залишаються наодинці з собою? Щоб не погіршити й без того стресову ситуацію, варто добре подумати і вибрати оптимальний варіант.

Якщо ви допускаєте, що улюбленець може побути сам, та їдете на невеликий термін, сміливо розглядайте такий варіант. Погодувати кота можуть сусіди чи друзі, а ось із собакою буде складніше: його необхідно вигулювати та приділяти більше уваги: якщо ж ідеться про хом’яків, папугу, рибок – справа простіша. Постарайтеся детально розповісти людині, яка наглядатиме за вихованцем, чим годувати і коли, за потреби познайомте тварину і вашого помічника.

Більше на тему: Як зібрати валізу в літню відпустку

Ви не тільки можете попросити знайомих провідувати вашого улюбленця, а й пожити у вас. Цей варіант, як і всі інші, має свої «за» та «проти». З одного боку, на своїй території вихованцеві буде легше перенести стрес, з іншого ж – переконайтеся, що довіряєте свій будинок перевіреній людині. Також чітко проговоріть режим годування, прогулянок, якщо є така потреба.

Також ваш улюбленець може вирушити у гості до родичів, друзів або знайомих. Якщо ваші близькі люблять тварин, особливо, якщо саме вашу, чому ні? Варто враховувати, наскільки він зійдеться «характером» з прийомною сім’єю, а також всі можливі нюанси. Ідеальним стане варіант, якщо улюбленець вже знайомий з тими, до кого вирушить погостювати. Якщо таких у вузькому колі не спостерігається, розгляньте варіанти нагляду за тваринами за оголошеннями. Обов’язково розпитайте про всі тонкощі та умови.

Більше на тему: Як провести відпустку: топ-10 варіантів від зірок СТБ

Якщо попередні варіанти передбачали символічну винагороду за допомогу, тут все інакше. З кожним роком зооготелів стає все більше, тим паче, якщо йдеться про великі міста. Правда, перш ніж залишити свого вихованця у подібному місці, добре ознайомтеся з відгуками та умовами утримання тварин.

Підійдіть до питання максимально серйозно. Можливо, відпочити вдасться не лише вам, а й друзям меншим!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.