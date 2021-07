Гороскоп на 10 липня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому доведеться обстоювати свої погляди, а хто може нарешті досягти гармонії? Читайте гороскоп на 10 липня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Сміливо починайте нові ризиковані справи, не побоюючись, що вони виявляться безрезультатними. Протягом дня намагайтеся поводитись природно і невимушено.

У Тельця є шанс відчути гармонію з собою і зі світом. День наділяє його рівновагою думок і почуттів, завдяки чому Телець буде чудово ладнати з оточенням.

Зірки дають Близнюкам шанс різко змінити свою думку про щось або про когось. Можливо, причиною тому буде нова інформація, а можливо, логічні роздуми самих Близнюків.

Рак буде педантичним і уважним, як ніколи! Від його пильного погляду ніщо не сховається.

День сприятливий для спілкування, занять спортом і будь-якої фізичної роботи. Планети можуть зумовити деякі фінансові втрати. Імовірно, буде покупка або несподівані витрати.

У взаєминах із людьми багато що може дратувати Діву, виливаючись у суперечки і боротьбу амбіцій.

Терезам не варто ухвалювати відповідальні рішення і робити серйозні кроки ― є ймовірність помилитися.

У Скорпіоні може прокинутися бажання кого-небудь покритикувати, але піддаватися цьому не варто! День наділяє його підвищеною уважністю до дрібниць, так що в око йому впадатимуть навіть найменші помилки інших.

Не виключено, що вам доведеться обстоювати свої погляди або вимагати від партнера виконання даних зобов’язань. Зірки рекомендують активно захищати свої інтереси, не йти на компроміси і не піддаватися чиїмось впливам.

Козеріг буде схильний говорити те, що думає, просто в очі! І йому буде що сказати, адже день наділяє його здатністю помічати навіть найдрібніші хиби.

Водолію не варто розслаблятися: від його уважності, передбачливості і недовірливості може залежати багато чого.

Рибам треба бути обережними: вони можуть виявитися об’єктом критики або навіть зазіхання на свої права.

