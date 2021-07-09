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Домашні пологи: що треба знати — поради Дмитра Карпачова

09.07.2021

Наскільки безпечно народжувати вдома? Чи може це завдати шкоди дитині? Так, героїня 29 випуску 1 сезону психологічного реаліті «Супермама» — космічна мама Оксана — всіх своїх трьох дітей народжувала вдома. Та наскільки це безпечно? Про це розповів експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

супермама

Космічна мама Оксана під час участі в проєкті розповіла конкуренткам про те, що всіх своїх трьох синів народжувала вдома з чоловіком. Жінка розказала, що протягом доби її новонароджені малюки були поруч із плацентою і пуповиною, яку вона не перерізала цілих 24 години. Однак експерт із питань дитячої вікової психології звернув увагу на те, що такий вибір — небезпечний.

«Кожні пологи — непередбачувані. І іноді 5 хвилин можуть стати вирішальними для життя і здоров’я як мами, так і дитини. Пологи вдома загрожують смертельними ризиками».

Дмитро Карпачов акцентував увагу на тому, що якщо майбутня мама все ж наважилася на такий крок, то обов’язково поряд має бути лікарня, а під час пологів повинен бути присутнім кваліфікований медичний працівник.

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Більше порад щодо виховання дітей з понеділка по четвер о 18:00 у новому проєкті  «Супермама».

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