Наскільки безпечно народжувати вдома? Чи може це завдати шкоди дитині? Так, героїня 29 випуску 1 сезону психологічного реаліті «Супермама» — космічна мама Оксана — всіх своїх трьох дітей народжувала вдома. Та наскільки це безпечно? Про це розповів експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Космічна мама Оксана під час участі в проєкті розповіла конкуренткам про те, що всіх своїх трьох синів народжувала вдома з чоловіком. Жінка розказала, що протягом доби її новонароджені малюки були поруч із плацентою і пуповиною, яку вона не перерізала цілих 24 години. Однак експерт із питань дитячої вікової психології звернув увагу на те, що такий вибір — небезпечний.

Дмитро Карпачов акцентував увагу на тому, що якщо майбутня мама все ж наважилася на такий крок, то обов’язково поряд має бути лікарня, а під час пологів повинен бути присутнім кваліфікований медичний працівник.

Більше на тему: Топ-9 книг про виховання дитини

Більше порад щодо виховання дітей — з понеділка по четвер о 18:00 у новому проєкті «Супермама».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.