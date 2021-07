Добірка літніх образів Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна — одна з найуспішніших і найвідоміших медійних особистостей на просторах українського телебачення. Її роботи, як і вона сама, заслуговують захоплення. Вона є не тільки зразком успішної жінки, а й еталоном краси і стилю. Редакція STB.UA зібрала найактуальніші приклади літніх нарядів телеведучої в одному матеріалі. Дивіться і надихайтеся!

Ведуча провокаційного проєкту «Мій секрет» на телеканалі СТБ Маша Єфросиніна просто обожнює брючні костюми. Вони ідеально підкреслюють її фігуру. А розбілені та крейдові відтінки надають її образам ніжності.

Однак і романтичні луки Маші не чужі. Ніжні волани і довгі спідниці додають певного дівочого настрою. Що вже говорити про пляжні сарафани і сукні? І з етнічним малюнком зокрема.

Як ми знаємо, Маша Єфросиніна вже давно є прихильницею здорового способу життя та спорту. Однак при цьому телеведуча любить своє тіло таким, яке воно є, адже точно знає, що кожна людина унікальна і прекрасна. Хоча дивлячись на її фото в коротеньких спідничках, можна з упевненістю сказати, що Маша — сама досконалість.

