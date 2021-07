Головний музичний фестиваль року Atlas Weekend Friends Edition триває. Час провести свої вихідні в атмосферному місці розваг, музики і танців! На Atlas Weekend―2021 10 липня на сцену вийде один з хедлайнерів — британський музикант Fatboy Slim. Більше про розклад Atlas Weekend―2021 на 10 липня — читайте в матеріалі.

Ціна: одноденний квиток на фестиваль коштує 1200 грн.

Де: ВДНГ.

Головна сцена (Main Stage)

Західна сцена (West Stage)

Східна сцена (East Stage)

Північна сцена (North Stage)

Електронна сцена (Electronic Stage)

Garden Stage

Borjomi Wild Nature Stage

