Atlas Weekend―2021: розклад на 10 липня
09.07.2021
Головний музичний фестиваль року Atlas Weekend Friends Edition триває. Час провести свої вихідні в атмосферному місці розваг, музики і танців! На Atlas Weekend―2021 10 липня на сцену вийде один з хедлайнерів — британський музикант Fatboy Slim. Більше про розклад Atlas Weekend―2021 на 10 липня — читайте в матеріалі.
Ціна: одноденний квиток на фестиваль коштує 1200 грн.
Де: ВДНГ.
Розклад Atlas Weekend―2021:
Головна сцена (Main Stage)
- 16.15 — Mountain Breeze
- 17.45 — Артем Пивоваров
- 19.30 — Бумбокс
- 21.30 — Fatboy Slim
Західна сцена (West Stage)
- 15.00 — Letay
- 16.00 — Akine
- 17.30 — Alina Pash
- 19.00 — Garden City Movement
- 20.45 — Onuka
Східна сцена (East Stage)
- 15.30 — Nürnberg
- 16.45 — Nemiga
- 18.15 — Intelligency
- 20.00 — Nizkiz
- 21.45 — ЛСП
Північна сцена (North Stage)
- 14.45 — Komissiya
- 15.45 — Tsepi
- 17.00 — Kyivstoner
- 18.30 — Курган і Agregat
- 20.30 — Tommy Cash
Електронна сцена (Electronic Stage)
- 15.00 — Athomsound
- 16.30 — Azotti
- 17.50 — Omnia
- 19.45 — Markus Schulz
- 21.45 — Anna Lee
Garden Stage
- 15.00 — Anya Arfeeva
- 16.00 — Franc
- 16.00 — Odeum
- 17.00 — Simon
- 18.00 — Evka
- 19.00 — Manficha
- 19.00 — Alevtina
- 20.00 — Wacky J
- 21.00 — Kinree
- 22.00 — The Lazy Jesus
Borjomi Wild Nature Stage
- 16.00 — Boyar
- 18.00 — Rawganica
- 20.00 — Alex SNB
- 23.00 — Даша Коломієць
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