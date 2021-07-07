Як приготувати морозиво з йогурту? Відповідь вам підкаже наш простий рецепт. Дізнайтеся, як зробити морозиво з йогурту зі смаком лимона в домашніх умовах, у покроковому рецепті від учасника «МастерШеф. Професіонали» Артема Кінаша в матеріалі.

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Інгредієнти:

цукор або цукрова пудра — 200 г

лимони — 2 шт.

вершки високої жирності — 400 мл

йогурт — 200—300 мл

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Приготування:

Зрізати шкірку з лимонів, натерти її на терці, потім вичавити з лимонів сік. Отриманий сік змішати з цукровою пудрою і тертою цедрою. Залишити до розчинення цукрової пудри. Добре збити охолоджені вершки. Поступово тонкою цівкою влити йогурт. Весь процес має тривати 2–3 хвилини. Додати у вершки лимонну суміш частинами. При цьому продовжувати збивати суміш протягом 10 хвилин. Отриману суміш залишити на дві години в холодильнику.

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Цей рецепт зручний, бо не передбачає використання спеціальної морозивниці. Для отримання ніжнішої консистенції потрібно після першої години охолодження збити отриману масу ще кілька разів.

Смачного!

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