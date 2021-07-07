Бананове морозиво стане улюбленим літнім десертом всіх ласунчиків, а також прихильників правильного харчування. До складу цього морозива входять тільки банани, горіхи та вершки, а значить, його дуже просто приготувати в домашніх умовах. А якщо взяти саме кокосові вершки, то такий десерт оцінять навіть вегани. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт бананового морозива від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича і насолоджуйтеся неперевершеним смаком цього низькокалорійного десерту.

Інгредієнти:

банани — 3 шт.

вершки нежирні (або кокосові) — 100 мл

горіхи — за смаком

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Спосіб приготування:

Очистіть банани від шкірки та наріжте на великі кружечки. Викладіть банани в силіконову форму або пластиковий контейнер та поставте в морозилку на 2—8 годин. Перекладіть заморожені банани у блендер, додайте горіхи та подрібніть. Додайте вершки та ще раз збийте масу блендером. Викладіть морозиво у креманки та прикрасьте за смаком горіхами, ягодами, шоколадом, кокосовою стружкою тощо.

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