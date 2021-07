Сьогодні, 6 липня, весь світ відзначає День поцілунків! Тож не зайвим буде привітати близьких, рідних і дорогих серцю людей, які є у вашому житті. Нехай цей день буде дружнім, романтичним, пристрасним, добрим, ніжним, та головне — щирим.

