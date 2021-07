Сьогодні весь світ відзначає день поцілунків. Ми розповімо, звідки взялося це романтичне свято і як краще привітати своїх коханих. Історію цього дня та привітання ви знайдете в нашому матеріалі.

Виникло це незвичайне та романтичне свято наприкінці 19 століття у Великій Британії. Саме англійці визнали несправедливим, що у такого прекрасного прояву почуттів, як поцілунок, немає власного свята. А через сто років Організація Об’єднаних Націй затвердила День поцілунків, і свято набуло статусу міжнародного.

Традиційно цього дня по всій планеті проходять святкові заходи, конкурси та змагання, пов’язані з поцілунками. На деяких навіть розігруються призи за найдовший, найпристрастніший або за найбільш незвичайний та красивий поцілунок.

Привітання з Днем поцілунку

***

День поцілунку свято романтичне,

Для деяких навіть незвичне.

Адже цілуватися можна цілий день,

У парку, у сквері всім кому не лінь.

Я тебе кохана моя, зі святом прекрасним вітаю,

І сьогодні з самого ранку тебе цілую ніжно і обіймаю.

Якщо почуття я свої не висловив словами,

Я сьогодні з радістю доведу устами.

***

Карамельки, шоколадки не замінять його.

Ми на святі з тобою цілуємося зараз,

І милуються перехожі, побачивши нас.

З днем поцілунку тебе вітаю,

Адже дуже сильно тебе я кохаю.

Без тебе, кохана, не проживу ані дня,

Ніжна, красива, надійна моя.

***

Цьомки, чмоки, поцілунки,

Для душі це подарунки,

Дружні, ніжні та пристрасні,

Всі вони – завжди прекрасні!

В них сьогодні іменини,

Зі всіма вітайтесь ними,

Цілуйтесь весело й завзято,

І поцілунок створить свято!

***

Твоїх поцілунків мені багато не буває,

Від них в моїй душі сади любові розквітають,

Паморочиться в голові й метелики в душі літають.

Поцілунки твої смак меду мені нагадають.

З Днем поцілунку тебе, коханий, вітаю,

Від любові до тебе, як сніжинка, я тану,

Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,

Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.

