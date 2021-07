Куди піти в Києві: топ-10 закладів з незвичайним морозивом

Ви вже дізналися топ-7 сімейних ресторанів, куди в Києві можна піти з дитиною. Сьогодні ми продовжуємо тему дозвілля і поговоримо про улюблені ласощі дітей і дорослих, але в зовсім незвичному для нас вигляді! Морозиво зі смаком білих грибів, вина, лаванди, «Київського» торта і навіть бургер і салат з морозивом – все це можна спробувати, не виїжджаючи зі столиці. Читайте в матеріалі докладніше.

Розповідаємо про топ-10 місць, куди піти в Києві, щоб спробувати найдивніше морозиво і не тільки охолодитися в літню спеку, а й побалувати свої смакові рецептори. Гарантуємо, вам точно захочеться перепробувати все! Справа за вами, обирайте місце, куди піти в Києві, аби здивувати сім’ю чи друзів найнезвичайнішими смаками морозива. Крім того, в кінці нашого матеріалу ви знайдете смачні, а головне, корисні рецепти морозива від ведучої проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної.

Де: вул. Костьольна, 6

Затишне і солодке кафе в центрі Києва, де готують незвичайні сорбети та морозиво. Тут вже не один раз ламали стереотипи про те, з чого можна їх приготувати і які бувають смаки. Винний, огірковий, гранатовий і пивний сорбети, морозиво зі смаком трюфеля, рому, родзинок і вина малага. Обов’язково спробуйте хіт цього літа – морозиво зі смаком сиру «Горгонзола» і закусіть його винним сорбетом.

Де: вул. Верховинна, 91

За останні пару років Mr. Pops стали найвідомішим морозивом на паличці в Україні. Вони постійно експериментують зі смаками і представляють щось новеньке. Для приготування морозива тут використовують тільки натуральні інгредієнти, без барвників і ароматизаторів. В асортименті безліч смаків, як класичних, так і абсолютно незвичайних, наприклад лавандовий, груші з дор-блю, матча, іриски з дитинства, індійського манго або ванільного морозива зі шматочками брауні.

Де: вул. Михайла Драгоманова, 10

У цієї фірми так багато цікавих смаків, що вибрати щось одне – та ще задача! Гарбузове, арахісове, м’ятне, базилік з лохиною, зеленим чаєм, кокосом тощо. Але можете не нервувати з приводу того, чи не помилилися ви з вибором, – все морозиво тут дуже смачне, приготоване з натуральних інгредієнтів, і навіть якщо ви виберете зовсім простий і знайомий смак на зразок шоколаду – все одно залишитеся в захваті!

Де: вул. Івана Федорова, 10

У затишному кавказькому ресторані «Кувшин» пропонують своє морозиво зі східним колоритом. Чи уявляли ви колись, що воно може бути зі смаком тархуна і шоколаду під соусом з червоного перцю або виноградне із соусом з вина «Сапераві»? Здивуємо вас ще більше – тут можна спробувати хачапурі з фруктами і морозивом!

Де: бульвар Тараса Шевченка, 26

Тільки заради цього кафе-морозива варто їхати на лівий берег Києва – адже тут готують кріогенне морозиво. Що це таке? Просто перед гостем морозиво заморожують буквально за хвилину рідким азотом. Виходить дуже ніжна текстура, а смак… самі спробуйте і ви захочете переїхати на Русанівку. З незвичайних смаків – медова лаванда, беррі-маршмеллоу, протеїнове і наш фаворит – фірмове чорне морозиво з чорнилом каракатиці.

Де: Берковецька, 6-д (ТРЦ «Лавина»)

Якщо ви фанат морозива – вам сюди, тут ці ласощі просто зведено в культ. Важко повірити, але шеф-кухар розробив повноцінне меню, зі стартерами, основними стравами, салатами, суші, піцою, пастою і в кожну страву входить… готові? Морозиво! Кілька позицій з меню ресторану: бургер з яловичою котлетою і морозивом з гірчиці з медом, салат «Цезар» з морозивом із часнику і білих грибів, паста з грибами з морозивом із трюфеля тощо. Можна тут замовити і просто морозиво, смаки здивують вас не менше: індійський чай масала, кунжут з медом і навіть алкогольне морозиво з мартіні, текіли, апероля або бурбона.

Де: Паньківська, 20

Це не кафе-морозиво, але спробувати ласунам тут є що! В меню ресторану є морозиво класичне і не дуже, наприклад гарбузове зі спеціями, з шавлією і медом або з чебрецем і лимоном. Всі смаки мають дуже ніжну текстуру, таким морозивом гріх не закінчити свою вечерю.

Де: вул. Січових стрільців, 82

У винному ресторані Vino e Cucina можна не лише насолодитися улюбленим напоєм, але і поласувати незвичайним сорбетом із полуниці з просекко, морозивом зі смаком біскотті, лаванди або вегетаріанським, з керобом на молоці з фундука. Крім того, в ресторані є обладнання для приготування ice roll – ви можете навчитися готувати роли-морозиво самостійно або просто поспостерігати за цим захопливим процесом.

Де: вул. Набережно-Хрещатицька, 10-а

Цього літа в ресторані «Хуторець на Дніпрі» проходить фестиваль морозива, а це значить, що потрібно розпланувати своє літо так, аби встигнути спробувати всі смаки! З сорбетів тут пропонують щавлевий, ревневий і лимонний, з морозива – абрикосово-гірчичне з джемом із кульбаби, морквяно-горіхове, а також найнезвичайніші – зі смаком житнього хліба і «Київського» торта! Хіба можна таке пропустити?

Де: Вул. Біломорська, 1 («Даринок»)

Якщо ви ще не спробували знамените тайське морозиво – ви багато чого втратили! Його готують просто при вас на кріо-плиті, та ще й з інгредієнтів, які ви самі оберете. З основ тут пропонують шоколадну, ванільну або зелений чай, з начинок на вибір безліч фруктів, шоколад або печиво «Орео», з добавок – горіхи, кокосова стружка, зефірки і джеми. Крім того, готове морозиво ви можете полити улюбленим топінгом.

«Літо надихає на нові рецепти. Морозива хотіли? Ось і я теж! Сьогодні вранці приготувала суперпросте та швидке», – написала Мирослава на своїй сторінці в Instagram, після чого поділилася власне рецептами.

Складові:

Спосіб приготування:

«Крім того, я зібрала ще кілька простих рецептів. Інгредієнти змінюються, суть приготування залишається такою ж. Зберігайте і користуйтеся», – продовжила ведуча «Зважені та щасливі»-8.

«Морозиво з йогурту! Якщо взяти кокосовий, буде веган-варіант! Але можна і традиційний, головне – густий і без підсолоджувачів».

Складові:

Складові:

Складові:

Спосіб приготування:

Складові:

Складові:

Спосіб приготування:

