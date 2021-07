Гороскоп на 7 липня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно подбати про своє здоров’я, а хто може ризикнути і змінити своє життя? Читайте гороскоп на 7 липня від екстрасенсів СТБ.

Намагайтеся не тиснути на близьких і давайте поради тільки тоді, коли у вас про них просять, а не тоді, коли вам заманеться. Так ви уникнете неприємних ситуацій і розмов, про які потім шкодуватимете.

Якщо на вашу долю випадуть несподівані труднощі, постарайтеся не ховати голову в пісок, а братися за їх подолання. Проявлені ініціатива й відповідальність принесуть вам вигідні дивіденди.

Близнюкам варто бути більш чуйними і стриманими у спілкуванні з людьми. Більше слухайте і намагайтеся зрозуміти, а менше доводьте свою думку.

Ви можете провести день так, як вам тільки заманеться. Головне, будьте активними, доброзичливими і відкритими. Беріться за рутинну роботу ― у вас буде достатньо сил упоратися з нею.

Ваші взаємини з близькими і друзями стануть більш розслабленими і теплими. Це сприятливий час, щоб поговорити про приємні речі. Ймовірно, на вас чекають маленькі, але радісні сюрпризи.

Починається сприятливий час для здійснення планів у діловій сфері. Складні питання і проблеми вдасться вирішити без надмірної втрати сил. Можна братися за проєкти, які вимагають високої активності.

Уміння Терезів бути хорошим другом і репутація людини, якій можна довіряти, можуть знадобитися близькій вам людині.

У стосунках варто бути прямолінійним, а Скорпіонам, у яких є пара, рекомендується проявити особливу турботу про свою близьку людину.

Стрільці можуть братися за залагодження конфліктних взаємин. Спроби порозумітися з близькою людиною, обговорити проблеми, що накопичилися, можуть виявитися вдалими.

Козероги можуть братися за складання кошторису майбутніх витрат. Вдалий час для аналізу своїх доходів ― імовірно, вдасться знайти прогалини і способи поліпшити своє матеріальне становище.

Навіть за сильного бажання розривати старі ділові контакти зараз не варто. Відкладіть цю справу до наступного тижня, інакше ризикуєте отримати небажаний відгук.

Перегляньте своє оточення. Намагайтеся більше спілкуватися з позитивними та успішними особистостями, уникайте депресивних людей.

