Ворожіння в ніч на Івана Купала — одна з улюблених розваг дівчат. Кажуть, що купальська ніч з 6 на 7 липня особлива. І всі, хто любить містику, можуть скористатися цим чарівним часом, аби дізнатися більше про своє майбутнє. Експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова поділилась найпопулярнішими та найдієвішими ворожіннями на Івана Купала.

Більше на тему: Історія свята Івана Купала



Молода дівчина, яка хоче дізнатися про свого судженого, плете вінок з трав. Потім вставляє в нього лучину і пускає по воді. Далі все залежить від поведінки вінка:

Це ворожіння допоможе визначитися тим дівчатам, до яких залицяються відразу кілька хлопців. У купальську ніч потрібно взяти для кожного претендента по гілці папороті (позначити їх кольоровими нитками, щоб не переплутати). Під час гулянь гілочки папороті притискаються до річкового дна і різко відпускаються. Хлопець, задуманий на гілочку, що спливла першою, буде судженим.

Більше на тему: Коли свято Івана Купала у 2018 році

Для цього ворожіння на Івана Купала треба змайструвати ще один вінок, а вночі кинути його в багаття:

Дівчата з парою ворожать на багатті так: беруться за руки з хлопцями і стрибають через багаття:

Це ворожіння на Івана Купала добре тим, що проводиться в домашніх умовах. Можна використовувати воду, набрану в звичайний тазик. Для початку потрібно загадати бажання, наприклад, за кого і як скоро хочеться вийти заміж, а потім кинути у воду камінчик і рахувати кола:

Більше на тему: Що можна і не можна робити на Івана Купала?



Беруться дві квітки ромашки (одна — дівчина, інша — її коханий) і акуратно кладуться у воду:

У купальську ніч потрібно нарвати різних трав та квітів, а повернувшись додому, заховати букет під подушкою. Прокинувшись вранці, слід роздивитися трави: якщо дівчина нарахує 12 різних трав, в цьому році вона, швидше за все, вийде заміж.

Розтоплюється віск свічки, а потім виливається в тазик з водою:

Більше на тему: Обряди на Івана Купала з травами за знаками зодіаку

Для цього ворожіння на Івана Купала треба зібратися з подружками, одягтися в чисту білу одежу і босоніж вийти на галявину. Далі кожній дівчині слід по черзі висмикнути із землі якусь рослину з коренем. За зовнішнім виглядом кореня стане ясно, як виглядатиме суджений:

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.