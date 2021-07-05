Гороскоп на 6 липня 2021 року
Гороскоп на 6 липня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно подбати про своє здоров’я, а хто може ризикнути і змінити своє життя? Читайте гороскоп на 6 липня від екстрасенсів СТБ.
Більше на тему: Любовний гороскоп на липень 2021 року від Хаяла Алекперова
Овен
У вас прокинеться небувала сміливість, але перш ніж зробити щось дуже рішуче, гарненько подумайте.
Телець
Ваше друге «я» ― прямолінійність, але іноді ви можете ображати людей, кажучи їм те, що думаєте, просто в очі.
Близнюки
Зірки рекомендують вам не потрапляти на очі начальству, інакше ризикуєте зіпсувати з ним відносини.
Рак
Зірки не радять вам вступати в суперечки, бо вийти з них переможцем у вас не вийде.
Лев
Якщо ви давно чогось дуже хотіли, то саме час втілити це в реальність. Беріть і робіть те, що хочете. Причому дуже сміливо!
Більше на тему: Фінансовий гороскоп на липень 2021 року від Хаяла Алекперова
Діва
Це найсприятливіший для вас день, щоб виправити минулі помилки.
Терези
Терези будуть досить категоричними. Ви захочете боротися з несправедливістю і захищати тих, кого ображають.
Скорпіон
Перестаньте шукати складні шляхи, ідіть по прямій, і тоді день складеться дуже навіть добре.
Стрілець
Робити з мухи слона ― це саме те, чим ви будете займатися весь день.
Козеріг
Ви можете випадково когось образити, навіть якщо йне хотіли цього. Не соромтеся попросити вибачення.
Більше на тему: Гороскоп на липень 2021 року від Хаяла Алекперова
Водолій
Ви захочете висловити все своє невдоволення рідним і близьким, але пам’ятайте, що вони не винні в тому, що у вас може бути поганий настрій.
Риби
Оточення може втягнути Риб у суперечку, безглузде обговорення або конфлікт.
Більше на тему: Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова