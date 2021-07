Гороскоп на 6 липня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно подбати про своє здоров’я, а хто може ризикнути і змінити своє життя? Читайте гороскоп на 6 липня від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Любовний гороскоп на липень 2021 року від Хаяла Алекперова

У вас прокинеться небувала сміливість, але перш ніж зробити щось дуже рішуче, гарненько подумайте.

Ваше друге «я» ― прямолінійність, але іноді ви можете ображати людей, кажучи їм те, що думаєте, просто в очі.

Зірки рекомендують вам не потрапляти на очі начальству, інакше ризикуєте зіпсувати з ним відносини.

Зірки не радять вам вступати в суперечки, бо вийти з них переможцем у вас не вийде.

Якщо ви давно чогось дуже хотіли, то саме час втілити це в реальність. Беріть і робіть те, що хочете. Причому дуже сміливо!

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на липень 2021 року від Хаяла Алекперова

Це найсприятливіший для вас день, щоб виправити минулі помилки.

Терези будуть досить категоричними. Ви захочете боротися з несправедливістю і захищати тих, кого ображають.

Перестаньте шукати складні шляхи, ідіть по прямій, і тоді день складеться дуже навіть добре.

Робити з мухи слона ― це саме те, чим ви будете займатися весь день.

Ви можете випадково когось образити, навіть якщо йне хотіли цього. Не соромтеся попросити вибачення.

Більше на тему: Гороскоп на липень 2021 року від Хаяла Алекперова

Ви захочете висловити все своє невдоволення рідним і близьким, але пам’ятайте, що вони не винні в тому, що у вас може бути поганий настрій.

Оточення може втягнути Риб у суперечку, безглузде обговорення або конфлікт.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.