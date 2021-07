Давнє язичницьке свято Івана Купала пов’язане з прославленням трьох стихій: вогню, води та літніх трав. З їх допомогою можна як відігнати злих духів, так і привернути, тому важливо здійснювати обряди і слідувати купальським традиціям правильно. Експерти проекту «Слідство ведуть екстрасенси» розповіли, що можна, та, що не варто робити на Івана Купала. Про це читайте в матеріалі.



Більше на тему: Івана Купала 2021: обряди з травами для кожного знака зодіаку

Експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Рубіна Цибульська розповіла про історію і повір’я свята Івана Купала.

Традиція палити багаття в ніч на Івана Купала з 6 на 7 липня поринає своїми коренями в язичницьке минуле і пов’язана з літнім сонцестоянням. Світловий день ставав усе меншим, чим охоче користувалися темні сили. І щоб відігнати різного роду демонів, люди виходили на масові гуляння навколо багать.

Втім, збиралися не просто погрітися, а заради змагальних стрибків – хто стрибне вище всіх над багаттям, той буде найщасливішим. А вже над затухаючим вогнем, взявшись за руки, починали стрибати закохані пари. Якщо руки розчепляться – залишатися разом їм не судилося, а якщо втримаються – будуть любити один одного багато-багато років.

Ще вогонь використовували для зцілення, вважаючи, що якщо спалити в купальську ніч одяг хворої людини, вона незабаром одужає. Ну а щоб надати нічному гулянню видовищності, сільські парубки підпалювали бочки та з високого берега скочували їх у воду.

Більше на тему: Історія свята Івана Купала

Багато купальських традицій пов’язані з водою. 7 липня християни відзначають також день народження Іоанна Предтечі, який хрестив Ісуса в Йордані. Тому вважається, що саме з цього дня купання у відкритих водоймах стають безпечними – з річок і озер виганяється вся нечисть.

Протекція Купали над любителями поплавати у воді триває до Ільїна дня, який відзначають 2 серпня. Крім цілющого купання, оздоровити тіло і душу здатна ранкова роса, а молодих дівчат вона зробить ще красивішими. Вмиваючись вранці, ввечері дівчата пускають по воді вінки, щоб ворожити на любов.

Більше на тему: Ворожіння на Івана Купала

На Івана Купала особливими цілющими силами наділялися польові трави і квіти – їх збирали, сушили і використовували потім весь рік для лікування, захисту від злих духів і пристріту.

Найголовнішою рослиною в цей день вважається папороть. За легендою в купальську ніч папороть може заквітнути на кілька секунд – людина, побачивши це диво, повинна зірвати квітку та бігти геть з лісу, рятуючись від нечистої сили. Якщо втекти від злих духів вдасться, то такий щасливчик навчиться розуміти мову рослин і тварин, а також зможе легко відшукувати будь-які скарби.

Експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова розповіла про те, що не можна робити на Івана Купала.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.