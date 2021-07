Гороскоп на 5 липня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому треба подбати про своє здоров’я, а хто може ризикнути і змінити своє життя? Читайте гороскоп на 5 липня від екстрасенсів СТБ.

З самого ранку вам варто чекати доброї звістки, яка може значно поліпшити ваше фінансове становище. Також не виключені приємні випадкові зустрічі з давніми знайомими.

Дуже спокійний день. Вам захочеться спокою і тиші. Рекомендуються медитації і прослуховування класичної музики.

Ви трохи халатно ставитеся до свого здоров’я. А дарма. Несподівано можуть загостритися хронічні захворювання. А в епоху коронавірусу це не найкраще, що може трапитися.

Прекрасний день для фінансових операцій. У Раків останнім часом усе й лагодиться. Не проґавте удачу і скористайтеся нею на повну. І не розказуйте про це на кожному кроці.

Дуже активний день. Виявиться, що ви всім потрібні, а розірватися буде дуже важко, тож спробуйте розставити пріоритети. І, головне, не перепрацьовуйте. Бережіть сили.

День підбиття підсумків. Вам потрібно вирішити, чого ви насправді хочете і в який бік вам варто рухатися. Тільки після цього ухвалюйте рішення і переходьте до дій.

З самого ранку вам намагатимуться зіпсувати настрій. Спробуйте не приймати близько до серця все сказане на вашу адресу. Так вам буде спокійніше.

Складний день. Імовірно, різні справи і проблеми оточать вас зусібіч, змусять проявити максимальну активність і працездатність. Зірки радять не будувати планів і спробувати протриматися до вечора.

Настав час рішучих дій. Якщо ви давно хотіли змінити роботу, розірвати стосунки, стрибнути з парашутом, то кращого дня годі й шукати.

З самого ранку зірки рекомендують зайнятися вирішенням побутових питань. Також є сенс пройтися по магазинах і закупитися необхідними товарами. Вечір проведіть із дітьми або батьками.

Прекрасний день для переговорів, підписання важливих паперів, укладення договорів і тяганини в судах. Усі ваші звернення до вищих інстанцій отримають позитивну відповідь.

Неприємний день. Проявіть особливу уважність на дорогах або у відрядженнях. Є ризик потрапити в руки шахраїв. Також не варто робити великих покупок.

