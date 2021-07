Інна Рощина святкує день народження

Сьогодні, 3 липня, свій день народження святкує красива і талановита актриса Інна Рощина. Дівчина зіграла добру і ніжну Орисю у костюмованій драмі «Кріпосна». Редакція сайту STB.UA вітає Інну Рощину зі святом!

Молода актриса сучасного кіно Інна Рощина відзначає день народження!

В арсеналі Рощиної багато цікавих ролей. Інна — справжня творча особистість: вона грає на гітарі, скрипці та фортепіано. Також професійно займається вокалом і навіть пише вірші.

У костюмованій драмі «Кріпосна» Інна зіграла добру та смиренну дворову Орисю. У новому сезоні її життя кардинально зміниться. Тому не пропустіть уже восени на телеканалі СТБ продовження костюмованої драми «Кріпосна»!

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань і бажає актрисі творчих успіхів!

