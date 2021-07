Гороскоп на 4 липня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвавлення важливих рішень. Кому варто не боятися і ловити удачу за хвіст, а хто повинен бути уважнішим? Читайте гороскоп на 4 липня від екстрасенсів СТБ.

Вас сміливо можна назвати Термінатором. Усе, за що ви візьметеся, виконаєте найкращим чином. Однак варто пам’ятати про обережність ― є шанс зруйнувати потрібні відносини.

Велика ймовірність, що ви зустрінете давнього друга. Якщо вийде, добре було б провести з ним кілька годин, щоб згадати минуле. Також існує ймовірність прохання з боку знайомих. Не відмовляйте.

Прекрасний день для укладення шлюбу, зачаття дітей і переїзду в інше місто. Не бійтеся сміливих рішень. Усе у вас вийде. Головне ― вірити в свої сили.

Прекрасний день, щоб розслабитися і нікуди не поспішати. Забудьте про дедлайни і термінові замовлення. Подбайте про себе і своє здоров’я. Вам бракує позитивних емоцій.

Чудовий день, який треба провести в колі добрих друзів. Запросіть у гості багато приятелів, замовте піцу або суші і проведіть вечір у хорошому настрої та з яскравими емоціями.

Вам треба добре стежити за своїм язиком. Не варто говорити або роздавати поради, попередньо не подумавши. Одне необережне слово може кардинально змінити життя. Не на краще.

Більше на тему: Китайський гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Прекрасний день для активного фізичного навантаження. Досить сидіти у задушливій квартирі. Настав час засукати рукави і взяти інструменти в руки. Або косу. Це вже кому як зручніше.

Перш ніж ухвалити важливе рішення, потрібно добре все обміркувати. Не варто поспішати і тим більше рубати з плеча. Не піддавайтеся на провокації з боку незнайомих людей.

Ваша проблема в тому, що ви вірите в усе, що вам говорять. Зірки радять бути більш уважним і критичним, інакше є ризик потрапити в неприємну ситуацію.

Зірки радять проявити всю свою активність і наполегливість. Іншого шансу може не бути. Тож якщо хочете вийти на новий рівень, ризикуйте і проривайтеся вперед.

Так, ви везунчик! Саме в неділю вам усміхнеться Фортуна. Тож можете сміливо мріяти і ловити удачу за хвіст. Вам усе до снаги.

День пролетить дуже швидко, подарувавши вам задоволення собою. Варто гнати геть погані думки й передчуття, поки вони не задурманили ваш розум.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.