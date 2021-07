У найбільш сонячну пору року хочеться менше їсти важких, жирних і смажених страв, і більше – свіжих сезонних овочів і фруктів. Запастися вітамінами на весь рік без шкоди для фігури допоможуть смачні літні салати! Прості рецепти літніх салатів із сезонних продуктів від учасників «МастерШеф» – у нашому матеріалі.

Більше на тему: Салат «Цезар»

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: «Грецький салат»: класичний рецепт приготування

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Для заправки:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Салат з язиком, апельсинами і рукколою

Інгредієнти:

Приготування:

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.