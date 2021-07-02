Смак магазинних соків ніколи не зрівняється з прохолодним домашнім компотом! Одним із найкорисніших справедливо вважають компот з вишні. Ця ягода багата вітамінами і мінералами, а тому має бути в раціоні впродовж усього року. Щоб насолоджуватися її смаком навіть тоді, коли за вікном холодно, варто вже зараз приготувати вишневий компот на зиму. Читайте, як зварити компот з вишні від редакції STB.UA.

Рецепт компоту з вишні покроково

Складові:

1 кг вишні

1 л води

200 – 250 г цукру

Приготування:

Воду закип’ятити, додати цукор і варити до повного його розчинення. Наповнити стерилізовані банки вишнею по плечики і залити отриманим цукровим сиропом. Закрити кришками. Встановити банки в каструлю, залити водою і довести до кипіння. Пастеризувати 20 хв. Зняти каструлю з вогню і дати банкам охолонути. Поставити в темне прохолодне місце на 2 тижні.

Смачного!

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