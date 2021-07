На приготування смачного і поживного смузі з фруктів, ягід або овочів потрібно не більше кількох хвилин, а користь від таких ласощів очевидна! Достатньо просто змішати інгредієнти на ваш смак у чаші блендера і збити. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик знає найцікавіші рецепти смузі з полуниці, малини, селери, апельсина, банана. Занотовуйте!

Дуже просто. Попередньо підготуйте фрукти, ягоди або овочі для вашого смузі ― помийте, почистіть від кісточок та шкірки і за потреби наріжте. Складіть все у блендер і збийте. Апетитний коктейль, що містить максимум користі та вітамінів, готовий!

2 банани + 2 ст. л. арахісової пасти + 3 ст. л. вівсяних пластівців + ¾ ст. молока + ¾ ст. ряжанки.

1 ст. черешні + ½ стиглого банана + 1 ст. л. какао-порошку + ½ ч. л. ваніліну + ½ ст. молока + шоколадна стружка для прикрашання.

1 морква + 1 паличка стеблової селери + 1 апельсин + 1 ч. л. тертого кореня імбиру + 1 ст. л. меду + ½ ст. льоду.

2 яблука + ½ ст. йогурту без добавок + ¼ ч. л. ваніліну + 1 ч. л. коричневого цукру + 1 ч. л. мускатного горіха + 1 ч. л. кориці + ½ склянки кубиків льоду.

½ авокадо + 2 огірки + 1 жменя листя шпинату + 2 ст л. лляної олії + ½ ст. фільтрованої води + ¼ ст. мигдалевого молока + 1 ст. л. соку лайму + кілька гілочок м’яти + дрібка морської солі.

½ ст. полуниці + ½ ст. малини + ½ ст. ожини + ½ ст. лохини + ¼ ст. журавлини + 100 мл нежирних вершків.

1 буряк + ½ ст. яблучного соку + ½ ч. л. меленого імбиру + ½ ч. л. кардамону + ½ ст. льоду + м’ята для прикрашання.

1 ст. свіжого або консервованого ананаса + 1 ст. молока + 1 банан + 2 ч. л. меду + 1 ст. л. кокосової стружки + ½ ст. льоду.

300 г кавуна + 1 ківі + ½ ст. йогурту + 2 ст. л. соку лимона + 2 ст. л. соку лайму + 5 гілочок м’яти + ½ ст. льоду.

Смачного!

