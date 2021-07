Не знаєте, які книжки почитати на карантині? Редакція STB.UA допоможе знайти відповідь! Ми запитали у зірок телеканалу СТБ, які літературні твори, на їхню думку, обов’язково варто прочитати. Своїми враженнями поділилися Даша Трегубова, Анна Кушнерук і Дмитро Карпачов. Дізнайтеся, що можна почитати, в нашому матеріалі.

Даша Трегубова — актриса, ведуча «Х-фактор»-10 — розповіла про улюблені книжки.

Ще один твір, про який Даша захотіла розповісти, — книга Стіва Мартіна (так, саме того популярного американського коміка) «Радість мого суспільства».

Також актриса і ведуча розповіла, що читає зараз:

Анна Кушнерук — психолог, ведуча, експерт проєктів телеканалу СТБ. Розповідати про улюблені книги вона може нескінченно, адже читання — одна з улюблених і важливих речей у житті експерта.

Дмитро Карпачов — експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту «Детектор брехні», а також психологічного реаліті «Супермама» не тільки перечитав сотні книг, а й написав свою! Книга «Як дати дитині все без грошей і зв’язків» стала справжнім бестселером. У ній кожен із батьків знайде відповідь на найважливіше запитання: як правильно виховати дитину? Дмитро Карпачов пропонує підхід до виховання, заснований на здоровому глузді, з урахуванням особливостей і способу життя сім’ї. Мета цього підходу — сформувати здорову психіку дитини та підготувати її до самостійного дорослого життя. Ця книга допоможе навчитися впливати на поведінку дитини, не травмуючи її, встановлювати нові правила для всієї родини. Автор стверджує: якщо дотримуватись порад, викладених у книзі, за сім тижнів можна вивести стосунки з дитиною на новий рівень.

