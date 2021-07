Світ кіно готовий знову занурювати своїх глядачів у драматичні, комедійні і фантастичні історії. Липень буде багатий на прем’єри, якими ви зможете насолодитися в кінотеатрах свого міста. Що подивитися в липні 2021 року в кіно, а також про найкращі кінопрем’єри літа — читайте в матеріалі.

1 червня

«Бебі бос 2: Сімейний бізнес»

Семирічний фантазер Тіма ревнує батьків до нещодавно народженого брата. Проте малюк — зовсім не проста дитина, він володіє лідерськими задатками, уже носить ділові костюми і в усьому бачить бізнес-завдання.

«Крижаний дрифт»

Тонкий лід. Вага вантажівки — 33 тонни. Проїхати по замерзлій поверхні води можна лише на певній швидкості, адже зупинка або прискорення загрожують неминучою загибеллю. Але саме таке завдання стоїть перед колоною вантажівок на чолі з досвідченим водієм Майком. Тільки вони можуть врятувати людей зі смертельної пастки.

«Відділ Q: Ефект Марко»

Кримінальний трилер знятий за однойменним романом датського письменника Юссі Адлер-Олсена. Його твори перекладені більш ніж на 40 мов світу. Цей проєкт є п’ятою за рахунком екранізацією книг Адлер-Олсена. Романи, як і зняті за ними фільми, об’єднані спільною тематикою і героями із загадкового відділу Q.

«Школа хороших дружин»

У своїй школі для домогосподарок Полетта навчає жінок бути вірними дружинами і берегинями сімейного вогнища. Проте напередодні травня 1968 року все йде шкереберть: її справа на межі банкрутства, а над Францією віє дух свободи, який ось-ось сколихне патріархальний світ.

3 липня

«Метью Борн: Лебедине озеро»

«Лебедине озеро» — найвідоміший спектакль британського хореографа Метью Борна, який повністю змінив уявлення про класичні танці. Від канонічного «Лебединого озера» у постановці Метью Борна залишилися тільки імена деяких персонажів і музика Чайковського, і це робить її ще цікавішою для глядача.

6 липня

«Форсаж 9: Нестримна сага»

Домінік Торетто веде спокійне життя разом з Летті і своїм сином Браяном, однак вони знають, що нова небезпека завжди десь поруч. Цього разу Домініку доведеться зустрітися з привидами минулого, якщо він хоче врятувати найближчих. Команда знову збирається разом, щоб запобігти зухвалому плану із захоплення світу, який придумав найнебезпечніший злочинець і безбашений водій з усіх, із ким вони стикалися раніше.

8 липня

«Ми є Ми поруч»

Герой фільму — хірург, хрещеник якого помер під час операції. Лікар звільняється з роботи і вирішує допомогти дивній дівчині, чиє минуле оповите таємницею.

22 липня

«Пульс»

Юна українська легкоатлетка живе в маленькому містечку і має велику мрію — потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар’єра тільки починається, і вона демонструє хороші результати. Проте внаслідок жахливої ​​автомобільної аварії дівчина зазнає тяжких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, а й на нормальне життя.

«Гості на віллі»

На віллі невеликого містечка на півночі Італії живе заможна родина. Увечері батько їде у відрядження, а вночі молодий румун, син економки, зазнає в їхньому будинку вогнепального поранення і помирає…

«Час»

Сім’я вирушає у відпустку на тропічний острів. Відпочивши всього кілька годин на відокремленому пляжі, вони виявляють, що подорослішали на кілька років, а все життя тепер — це один день.

