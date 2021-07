Гороскоп на 2 липня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто більше вірити у свої сили, а хто може змінити своє життя? Читайте гороскоп на 2 липня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Прекрасний час для відряджень і ділових поїздок. Ви з легкістю зможете провести найскладніші дебати і вийти переможцем. Конкуренти здадуть усі свої позиції.

Чудовий день для реалізації давно задуманих планів, а також початку нових складних проєктів. На роботі вашим успіхам не натішиться начальство. А вороги нервово кусають лікті в куточку.

Прекрасний час для просування по службі. Керівництво натішитися не може вашим успіхам і креативним рішенням найскладніших завдань. А ось друга половинка може ввечері вас трохи засмутити. Є ймовірність невеликої сварки.

Чудовий день. Нарешті всі ваші проблеми вирішені і ви зможете віддатися довгоочікуваному відпочинку зі своєю сім’єю. Увечері вас може чекати зустріч зі старим добрим другом. Не переборщіть з алкоголем.

Вам не варто поспішати. Краще спокійно спостерігати за тим, що відбувається навколо. Так ви зможете зрозуміти, хто є хто. А потім ― ухвалити правильне рішення.

На особистому фронті справи потихеньку починають налагоджуватися. Ви легко забули про минулі токсичні стосунки. Настав час рухатися далі. Тільки не женіть коней.

Більше на тему: Китайський гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Якщо ви хочете зберегти стосунки з коханою людиною, будьте з нею чесні. Не обманюйте, не замовчуйте проблем. Важливо навчитися розмовляти і досягати компромісу. Так, буде складно, але без цього ніяк.

День примирення. Вам вдасться дібрати потрібні слова під час розмови з не дуже приємною для вас людиною. Не робіть поспішних висновків і вмійте не тільки слухати, а й почути співрозмовника. Не всі такі погані, як вам здається.

Ви на правильному шляху. Якщо хочете досягти успіхів, не слухайте нікого. Звичайно, вас будуть осуджувати. Але не варто соромитися своєї мрії. Краще спокійно втілюйте її в реальність.

Прекрасний день для цікавих знайомств. Хто знає, може, саме сьогодні ви зустрінете людину, яка зіграє у вашому житті дуже важливу роль.

Чудовий день для просування по кар’єрних сходах. І, до речі, ви даремно не вірили у свої сили. Начальству збоку видніше, а воно, повірте, дуже задоволене вашою роботою.

Вам варто забути про роботу і повністю віддатися романтичним почуттям. Хто знає, можливо, вони врятують ваш шлюб або повернуть романтику там, де її вже не було. А може, ви зустрінете хорошу людину і дозволите їй подбати про вас.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.