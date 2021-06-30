Неймовірно смачні хачапурі: рецепт від Сергія Денисова
30.06.2021
Більшість із нас просто обожнює грузинські хачапурі! А вибрати улюблені не так і легко: імеретинські, мегрельські, осетинські, гурійські, сванські, аджарські ― в кожному куточку Грузії є свій варіант приготування цієї страви! Учасник «МастерШеф»-9 Сергій Денисов розсекретив рецепт приготування своїх улюблених хачапурі. Детальніше ― в матеріалі!
Інгредієнти для тіста:
- Мацоні ― 500 г
- Молоко ― 250 мл
- Яйце ―1 шт.
- Масло вершкове ― 100 г
- Соняшникова олія ― 150 г
- Пшеничне борошно ― 1 кг
- Дріжджі сухі ― 1 ст. л.
- Сіль і цукор ― по дрібці
Інгредієнти для начинки:
- Імеретинський сир ― 1 кг
- Яйце ― 1―2 шт.
- Масло вершкове ― 50 г
Спосіб приготування: ⠀
- Змішати склянку теплого молока, дріжджі, трохи цукру і борошна. Залишити і не чіпати закваску 20 хв.
- Масло вершкове розтопити.
- У закваску додати мацоні, соняшникову олію, сіль, яйце і просіяне борошно, добре вимішати. Коли тісто почне потихеньку піддаватися, додати топлене масло і вимішувати, поки не буде однорідне.
- Накрити тісто рушником і залишити в теплому місці, поки не підніметься вдвічі, відтак обім’яти і дати підійти вдруге.
- Сир натерти і за смаком додати яйце, масло і сіль.
- Тісто розділити на шматки грам по 200, кожен розкачати в коржик завтовшки 1,5 см і покласти шар сирної начинки, краї зібрати, як в хустинку, і защипати.
- Перевернути хачапурі швом донизу і акуратно розкачати.
- Змастити яйцем, сметаною і зробити пальцем дірку в центрі.
- Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 15―20 хв., періодично прокручуючи. Готові хачапурі дістати з духовки і дати відпочити 5―10 хв. під рушником.
Смачного!
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