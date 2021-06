У програми «Вікна-новини» на СТБ новий ведучий

Сьогодні в ефір інформаційної програми «Вікна-новини» на СТБ вийшов новий ведучий. Ним став Володимир Павлюк, який уже більше 9 років є головним редактором «Вікон». Володимир замінить Ольгу Кучер, яка пішла у відпустку, та вестиме випуски о 17:30 та 22:00 по черзі з Тетяною Висоцькою.

Володимир Павлюк більше 20 років працює у телевізійних новинах. Свою кар’єру розпочав у 1999 році кореспондентом програми «Репортер» на Новому каналі. У 2006 році став ведучим щотижневої підсумкової програми «Подробиці тижня» на Інтері, а вже через рік ― головним редактором «Репортера» на Новому. У 2011 році доєднався до команди інформаційного департаменту телеканалу СТБ, яку дуже швидко очолив, і вже дев’ять років Володимир є головним редактором програми «Вікна-новини».

Нагадаємо, інформаційно-аналітична програма «Вікна-новини» на СТБ входить у склад об’єднаної редакції інформаційного мовлення Дивізіону «Новини» групи StarLightMedia, а також у топ найкращих інформаційних програм на українському телебаченні. Це перші незалежні новини в Україні, яким уже 25 років довіряють глядачі. За дотримання високих стандартів журналістики «Вікна-новини» неодноразово були відзначені професійними телевізійними преміями.

У сезоні весна-2021 кожен випуск «Вікон» ставав лідером слоту із значним відривом від конкурентів (комерційна аудиторія 18―54, міста 50+, період 01.01.―31.05.). Середня частка випусків о 14:30 у сезоні становила 10,4 ― це на 20% вище найближчого конкурента. Середня частка випусків о 17:30 ― 11,1% (на 47% вище від найближчого конкурента). Випуски о 22:00 неодноразово ставали найкращою інформаційною програмою дня. А випуск від 16 квітня о 22:00 із часткою 16,1% та рейтингом 4,75% став найкращою інформаційною програмою весни-2021. Охоплення програми становило 20,3 млн українців (аудиторія 4+, вся Україна).

«Вікна-новини» на СТБ виходять з понеділка по п’ятницю о 14:30, 17:30 та 22:00.

Ведучі ― Тетяна Висоцька, Яна Брензей, Ольга Кучер і Володимир Павлюк.

Більше на тему: Зірки проєктів СТБ потрапили в ТОП-100 найвпливовіших людей України

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.