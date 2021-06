Відомий екстрасенс і астролог країни, експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов стверджує, що 2021 рік обіцяє чимало позитивних змін у житті кожного. Читайте китайський гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова в матеріалі.

2021 рік за китайським гороскопом ― рік білого металевого Бика. Ця тварина в східній культурі символізує щастя, радісні звістки і раптову удачу. На відміну від свого попередника Щура, Бик не здатний на інтриги й підступні пастки. Він істота доброзичлива і відкрита. А тому прогноз на 2021 обіцяє бути сприятливим. Так, прийдешній рік ― вдалий час для сміливих починань, на кшталт купівлі або будівництва житла. Також можна сміливо відкривати свій бізнес. Господар року сприяє успіху ваших справ. Фаворитами Бика, швидше за все, стануть ті, чия професія пов’язана з фізичною працею. Також під заступництвом покровителя року будуть люди творчих професій.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

У 2021 році у представників знака може кардинально змінитися погляд на події, що відбуваються. Уже в першій декаді року зірки підштовхнуть вас розібратися в собі і своїх життєвих пріоритетах. А тому, цілком імовірно, замість кар’єри у Биків на перший план вийде особисте життя. Гарний настрій і оптимізм, якими наділить вас покровитель року, допоможуть набути впевненості у власних силах і відкрити для себе нові перспективи. У справах любовних самотнім серцям нові знайомства зірки обіцяють ближче до літа. Будьте на сторожі ― ваша доля зовсім поруч!

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Початок 2021 року порадує Тигрів позитивними змінами у професійній сфері. Є велика ймовірність кар’єрного зростання. Також ви можете отримати проєкт, про який давно мріяли. Головне при цьому ― сміливіше заявляти про свої амбіції. Зараз не час бути скромними. У середині року зірки радять особливу увагу звернути на своє здоров’я ― можливе загострення хронічних захворювань. У сфері особистих стосунків вдалим стане кінець року. У самотніх представників знака є всі шанси попрощатися зі статусом холостяка.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Прийдешній рік не обіцяє представникам знака запаморочливих злетів у професійній сфері діяльності. І навіть навпаки ― в першу декаду 2021-го доведеться попрацювати на перспективу. Тане поспішайте вважати свої зусилля марними. Ближче до літа всі старання на терені кар’єри принесуть бажаний результат у вигляді поліпшення вашого добробуту. У сфері особистого життя покровитель року обіцяє удачу самотнім серцям. Романтичні знайомства можуть застати вас зненацька. Так що намагайтеся завжди мати вигляд на всі сто!

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Зірки обіцяють Драконам купу можливостей, щоб поліпшити свій добробут. Та в рік Бика розраховувати на те, що прибуток упаде на вас, як манна небесна, не варто. Щоб отримати фінансову віддачу, доведеться добряче попрацювати. Самотніх представників знака може трохи засмутити сфера особистих стосунків. Нові знайомства, імовірно, матимуть не надто радісний фінал. У зв’язку з цим намагайтеся не квапити події. Нехай усе йде своєю чергою.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Прийдешній рік для представників знака ― сприятливий період, щоб відкрити в собі нові грані і приховані таланти. Це не тільки додасть вам упевненості в собі, а й стане додатковим джерелом прибутку. Тож якщо ви, скажімо, мріяли змінити сферу своєї діяльності або, відкрити власну справу ― саме час зробити перший крок назустріч своїм бажанням. Господар року Бик сприятиме вашому успіху, відкриваючи перед вами потрібні двері і підносячи знакові зустрічі.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Рік Бика для вас може стати знаковим у плані кар’єри і творчої діяльності. У вас є всі шанси втілити в реальність багато своїх задумів і цілей. Фортуна буде на вашому боці. Єдина умова ― братися за нові починання без зволікань і сумнівів. Пам’ятайте, що впевненість у собі та вміння швидко ухвалювати рішення ― запорука успіхів цього року. У плані особистих стосунків конфліктною може стати друга половина року. Так що в цей період варто бути стриманішими у спілкуванні з коханою людиною.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Рік Бика для представників знака може скластися не найвдалішим чином у фінансових питаннях. Зірки радять не випробовувати удачу і триматися подалі від ризикованих операцій та сумнівних капіталовкладень. Зате у сфері особистого життя повелитель року обіцяє вам удачу. Ті представники знака, чиє серце вільне, у 2021 році зможуть знайти свою долю.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Представникам знака прийдешній рік обіцяє купу справ і турбот. А тому розслабитися і плисти за течією у вас точно не вийде. Та щоб упоратися з усіма зобов’язаннями і зберегти прекрасний настрій, постарайтеся приборкати свій максималізм. Не будьте такими суворими до своїх помилок. Мало кому вдається досягти успіху, не наробивши промахів. У сфері особистих стосунків для сімейних людей цей рік ― можливість стати ще ближчими зі своєю половинкою. Дійти до спільного знаменника буде легко навіть у найбільш спірних питаннях.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Прийдешній рік обіцяє представникам знака чимало перспективних зрушень у кар’єрі. Те, про що ви раніше тільки мріяли, у цей період стане реальністю, до якої залишиться всього кілька кроків. Так що не зупиняйтеся біля мети. А ось у справах любовних самотнім серцям не варто чекати кардинальних змін з початку року. Це не найсприятливіший час для початку стосунків. Проте не варто засмучуватися. Уже пізніше ситуація зміниться. І романтичні побачення не змусять на себе чекати.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Рік Бика для представників знака стане періодом роботи над собою і самовдосконалення. Багато хто займеться виправленням минулих помилок, приділить час саморозвитку. Також у пріоритеті будуть ті справи й турботи, які ви давно відкладали на потім. У справах любовних зірки обіцяють сімейним людям період гармонії і взаєморозуміння. Крім того, в цьому році вам вдасться помандрувати, відвідавши ті місця, про які давно мріяли.

1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Початок 2021 року стане сприятливим у плані поліпшення фінансового добробуту представників знака. Розташування небесних тіл подарує вам чимало можливостей знайти додаткові джерела заробітку. На початку року в багатьох самотніх сердець з’явиться можливість попрощатися з холостяцьким життям. На вас чекають доленосні романтичні знайомства. А ось сімейним представникам знака варто бути м’якшими з коханими людьми. Сувора критика з вашого боку може стати причиною затяжної сварки.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Цього року головною перепоною на шляху може стати ваша невпевненість у собі. Страх зробити помилку буде підштовхувати вас до пошуку відмовок. Тоді як потрібно шукати можливість досягти бажаного. А тому головне, з чим треба старанно працювати вже з початку року, ― ваша самооцінка. Наприкінці весни ― на початку літа зірки радять уникати екстриму. Є велика ймовірність отримати травму. Що стосується особистого життя, то вже на початку року зірки порадують самотніх представників знака романтичними знайомствами. Не проґавте свою долю!

