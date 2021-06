Гороскоп на 1 липня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно бути уважнішим, а хто може ризикнути і зірвати справжній куш? Читайте гороскоп на 1 липня від екстрасенсів СТБ.

Вам не варто брати на себе занадто багато повноважень та обов’язків. Є ризик не впоратися. Також краще відмовитися від відвідування гучних заходів, інакше головного болю вам не уникнути.

Вас чекає день, повний сюрпризів і приємних моментів. Можлива зустріч із давнім другом. У другій половині дня ваші плани можуть різко змінитися. Не засмучуйтесь. Дійте так, як вам підказує інтуїція.

У вас з’явиться багато хороших ідей, але момент для їх реалізації не найкращий. А все тому, що ви беретеся за кілька справ одночасно, жодній із яких не приділяючи достатньо уваги. Розставте правильні пріоритети.

Ви схильні дуже швидко ухвалювати рішення. І в цьому вся ваша сила. Не варто довго думати. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Вона вас точно не підведе.

Прекрасний день. З’явиться можливість втілити в реальність давно задумані плани. Є шанс познайомитися з людиною, яка може стати для вас у майбутньому наставником або хорошим другом. Будьте більш відкриті.

Девіз вашого дня ― «не поспішати». Всі рішення ухвалюйте тільки після того, як усе гарненько обдумаєте. Якщо сумніваєтеся ― відкладіть усе до кращих часів. Пам’ятаєте приказку: поволі їдь ― далі заїдеш? Сьогодні вона як ніколи актуальна.

Вам море по коліна. Та й будь-які труднощі до снаги. А все тому, що ви впевнені у своїх силах. Тож не зволікайте, інакше найсмачніший шматок пирога дістанеться вашим конкурентам. А воно вам треба?

Прекрасний день, щоб подумати про відпустку!Настав час відкласти всі свої справи і подбати про своє здоров’я: як фізичне, так і душевне. Інакше чекає вас лікарняне ліжко і перевтома.

Чудовий день. Вас можуть відвідати прекрасні ідеї, які не гріх реалізувати. Не варто відкладати в довгий ящик навіть ті думки, які можуть здатися вам занадто сміливими. Вони теж мають право на життя.

У вас багато справ виходить відмінно. Це вдалий день для того, щоб взятися за якісь складні завдання, вирішити важливі питання. Однак не поспішайте з ухваленням доленосних рішень. Іноді варто двічі подумати, аби потім не кусати собі лікті.

Ви прекрасно справляєтеся зі своїми обов’язками, однак вам варто задуматися про те, чи можете ви брати на себе трохи більше відповідальності. Будьте рішучі! І тоді підвищення саме прийде до вас у руки.

Не варто братися за важливі справи з самого ранку. Ви легко можете зробити помилку. Спокійно, без поспіху обдумайте ситуацію, що склалася. Тільки так ви зможете зрозуміти, як краще вчинити.

