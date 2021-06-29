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Вихідні в липні 2021 року: чи будуть додаткові вихідні

29.06.2021

Скільки буде вихідних днів у липні 2021 року в Україні? Цього місяця нас, на жаль, не чекають додаткові вихідні, проте 6 липня всі українці відзначатимуть веселе й загадкове свято Івана Купала. Читайте в нашому матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у липні 2021.

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Вихідні в липні 2021 року

Загальна кількість календарних днів 31

Робочі дні 22

Вихідні дні 8

Передсвяткові (скорочені на 1 годину) немає

Державні свята немає.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2021 рік

Свята в липні 2021:

1 липня День архітектури України

2 липня День працівника державної податкової служби України

4 липня День Військово-морських сил України

6 липня День військ ППО Збройних сил України

11 липня День рибалки і Всесвітній день народонаселення

12 липня Всесвітній день бортпровідника

16 липня День бухгалтера

18 липня День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

25 липня День флоту України і День працівників торгівлі

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