Вихідні в липні 2021 року: чи будуть додаткові вихідні
Скільки буде вихідних днів у липні 2021 року в Україні? Цього місяця нас, на жаль, не чекають додаткові вихідні, проте 6 липня всі українці відзначатимуть веселе й загадкове свято Івана Купала. Читайте в нашому матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у липні 2021.
Вихідні в липні 2021 року
Загальна кількість календарних днів — 31
Робочі дні — 22
Вихідні дні — 8
Передсвяткові (скорочені на 1 годину) — немає
Державні свята — немає.
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Свята в липні 2021:
1 липня — День архітектури України
2 липня — День працівника державної податкової служби України
4 липня — День Військово-морських сил України
6 липня — День військ ППО Збройних сил України
11 липня — День рибалки і Всесвітній день народонаселення
12 липня — Всесвітній день бортпровідника
16 липня — День бухгалтера
18 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
25 липня — День флоту України і День працівників торгівлі
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