Скільки буде вихідних днів у липні 2021 року в Україні? Цього місяця нас, на жаль, не чекають додаткові вихідні, проте 6 липня всі українці відзначатимуть веселе й загадкове свято Івана Купала. Читайте в нашому матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у липні 2021.

Загальна кількість календарних днів — 31

Робочі дні — 22

Вихідні дні — 8

Передсвяткові (скорочені на 1 годину) — немає

Державні свята — немає.

1 липня — День архітектури України

2 липня — День працівника державної податкової служби України

4 липня — День Військово-морських сил України

6 липня — День військ ППО Збройних сил України

11 липня — День рибалки і Всесвітній день народонаселення

12 липня — Всесвітній день бортпровідника

16 липня — День бухгалтера

18 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

25 липня — День флоту України і День працівників торгівлі

