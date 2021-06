Як приготувати варення з черешні на зиму? Це питання зараз дуже актуальне. Редакція сайту STB.UA підготувала для вас простий і дуже смачний рецепт цього ароматного та в міру солодкого смаколика. Всі подробиці приготування варення з черешні читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Варення з вишні: три унікальні рецепти на зиму

Із зазначеної кількості інгредієнтів можна приготувати дві банки варення із черешні об’ємом 0,5 л.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Смачного!

Більше на тему: Полуничне варення: рецепт приготування на зиму від Дмитра Касапа

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.