Кожна мама хоче, щоб її дитина мала модний і стильний вигляд. І в цьому може допомогти не тільки одяг, а й зачіска. Та яка дитяча зачіска в сезоні 2021 на піку популярності? Що краще вибрати для дівчинки і для хлопчика? Читайте наш матеріал. Там ви знайдете всі найактуальніші тренди дитячих зачісок на 2021 рік.

Які зачіски для дівчаток у тренді в 2021 році? У моді природність. Тому краще відмовитися від громіздких або хитромудрих споруд на ніжній дівочій голівоньці і віддати перевагу простоті. На піку популярності зачіски з плетіннями в найрізноманітніших варіаціях. Це може бути як одна коса з вплетеною стрічкою, так і багато маленьких кісок, зібраних в одну конструкцію.

На випускний у дитячому садку або в молодшій школі можна зробити зачіску з вільними пасмами. Варіації на тему «Мальвіна» також не втрачають актуальності. А ось зачіски з локонами, які прикрасять будь-яку володарку довгого волосся, можна урізноманітнити стрічками або квітами.

У повсякденному житті зачіски для дівчаток не обов’язково мають бути нудними. Існує багато варіантів «хвостиків». Їх можна доповнити колоском або джгутиками. Також не зайвими будуть ті ж стрічки, заколочки з метеликами або звичайні красиві резинки.

Щоб зібрати все волосся, можна вибрати зачіски для дівчаток із косами навколо голови, зачіски-«кошики», джгутики по всій голові з резиночками, а також грайливі два пучки і коси-дракончики.

Для хлопчиків, звичайно, не так багато варіантів, як для дівчаток, але і тут є з чого вибрати. Як і в минулому сезоні, не втрачає актуальності зачіска з вистриженими скронями і виголеним малюнком або зигзагом. І що найцікавіше, така зачіска буде актуальна як для малюків, так і для школярів молодшого й середнього віку. Якщо є невеликий чубчик, його можна укласти за допомогою гелю. Тоді ваше чадо буде наймоднішим на дитячому майданчику або шкільному стадіоні.

А ось якщо вашому синові подобається трохи довше волосся і є чубчик, то його також можна зачесати набік або назад, трохи закріпивши гелем. Така зачіска надасть маленькому або юному моднику елегантності.

Якщо ви вибираєте зачіску для хлопчика до трьох років, не зайвим буде звернути увагу на структуру волосся: якщо воно пушиться, то особливих вишуканих зачісок не робіть. Тут варто віддати перевагу простим нехитрим варіантам, які, до того ж, не заважатимуть дитині пізнавати цей світ.

Старшим хлопцям можна поекспериментувати із зачісками на більш довгому волоссі. Але варто пам’ятати, що його треба ретельно доглядати. Як варіант, можна спробувати зачіски з хвостиком, але не всі зірвиголови погодяться на такий експеримент.

